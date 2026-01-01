自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus】我家的餐桌

2026/01/01 05:30

圖／鷗櫟圖／鷗櫟

共餐人數：5人

菜色說明：每到假日，媽媽就會把鍋鏟接力給我，讓我練習媽咪流的功夫，為全家人準備家常但營養的菜肴。

把在早市買的雞胸肉切丁，撒上鹽巴、淋上米酒與香油，放進電鍋讓時間幫忙；沖洗鄰居送的紅蘿蔔，削皮、切片，川燙豆皮，減少多餘油脂，加入爸爸種的高麗菜；小黃瓜快熟不用炒太久，綜合菇要掌控好火候，才能保有維生素和多醣體；將綠毛蟲從阿媽拿來的地瓜葉上挑除，淘汰纖維粗硬的莖部，切菜、下鍋、加水，上蓋。

出菜囉！介紹今日菜色：清蒸雞胸、紅蘿蔔豆皮炒高麗菜、小黃瓜炒鮮菇和地瓜葉。由我掌廚的日子，爸爸鼓勵，媽媽放鬆，哥哥和妹妹將盤子清空，我感覺有一點點的累和無限的滿足。（文、圖／鷗櫟）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應