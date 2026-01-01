【家庭plus】我家的餐桌

圖／鷗櫟

共餐人數：5人

菜色說明：每到假日，媽媽就會把鍋鏟接力給我，讓我練習媽咪流的功夫，為全家人準備家常但營養的菜肴。

把在早市買的雞胸肉切丁，撒上鹽巴、淋上米酒與香油，放進電鍋讓時間幫忙；沖洗鄰居送的紅蘿蔔，削皮、切片，川燙豆皮，減少多餘油脂，加入爸爸種的高麗菜；小黃瓜快熟不用炒太久，綜合菇要掌控好火候，才能保有維生素和多醣體；將綠毛蟲從阿媽拿來的地瓜葉上挑除，淘汰纖維粗硬的莖部，切菜、下鍋、加水，上蓋。

出菜囉！介紹今日菜色：清蒸雞胸、紅蘿蔔豆皮炒高麗菜、小黃瓜炒鮮菇和地瓜葉。由我掌廚的日子，爸爸鼓勵，媽媽放鬆，哥哥和妹妹將盤子清空，我感覺有一點點的累和無限的滿足。（文、圖／鷗櫟）

