限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【自由副刊】 陳黎／色々
◎陳黎
◎陳黎
．
色々原因終將讓人生由彩色變成無色
出色的你，如此，仍厭惡我色色的目光嗎
．
山色，在天晴與明亮的心情間，更形出色
在形形色色的惡德中我選擇寬赦美色
．
請勿以此視我為色情狂。當時我們在
色楞格河畔（色楞格，蒙古語「露水」）
．
草原上到處是晶瑩的露珠，你說你懷疑你
是色目人的後裔，目中所見水色草色
．
色色發光。我知道，不必面有慚色在
當發光時發光，即是世間萬物扮演的角色
．
那要責備我，時不時面露飢色嗎？你色厲
內荏說，亦人性本色也。五光生十色
．
光的背面是暗，實這枚硬幣的反面是
虛。神，神色自如地賜人以這消極的資產
．
虛：虛以納實，空以納色。色々原因終將
讓繪聲繪色的夢變成無聲無色。出色
．
如你，藏青色皮夾裡也藏著一台袖珍
彩色夢的印表機嗎？怎能不私藏那些仙姿
．
玉色湖光山色雌雄異色……甚至那些略略
尷尬的丟眉弄色喜形於色……但你也
請繼續往下閱讀...
．
同意色々或色色皆空嗎？那已是公開
的祕密，雖你仍作色說保守祕密人々有責
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
發燒文章
網友回應