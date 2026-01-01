【自由副刊】 陳黎／色々

◎陳黎

◎陳黎

．

色々原因終將讓人生由彩色變成無色

出色的你，如此，仍厭惡我色色的目光嗎

．

山色，在天晴與明亮的心情間，更形出色

在形形色色的惡德中我選擇寬赦美色

．

請勿以此視我為色情狂。當時我們在

色楞格河畔（色楞格，蒙古語「露水」）

．

草原上到處是晶瑩的露珠，你說你懷疑你

是色目人的後裔，目中所見水色草色

．

色色發光。我知道，不必面有慚色在

當發光時發光，即是世間萬物扮演的角色

．

那要責備我，時不時面露飢色嗎？你色厲

內荏說，亦人性本色也。五光生十色

．

光的背面是暗，實這枚硬幣的反面是

虛。神，神色自如地賜人以這消極的資產

．

虛：虛以納實，空以納色。色々原因終將

讓繪聲繪色的夢變成無聲無色。出色

．

如你，藏青色皮夾裡也藏著一台袖珍

彩色夢的印表機嗎？怎能不私藏那些仙姿

．

玉色湖光山色雌雄異色……甚至那些略略

尷尬的丟眉弄色喜形於色……但你也

請繼續往下閱讀...

．

同意色々或色色皆空嗎？那已是公開

的祕密，雖你仍作色說保守祕密人々有責

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法