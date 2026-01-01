自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 現代詩

【自由副刊】 陳黎／色々

2026/01/01 05:30

◎陳黎◎陳黎

◎陳黎

色々原因終將讓人生由彩色變成無色

出色的你，如此，仍厭惡我色色的目光嗎

山色，在天晴與明亮的心情間，更形出色

在形形色色的惡德中我選擇寬赦美色

請勿以此視我為色情狂。當時我們在

色楞格河畔（色楞格，蒙古語「露水」）

草原上到處是晶瑩的露珠，你說你懷疑你

是色目人的後裔，目中所見水色草色

色色發光。我知道，不必面有慚色在

當發光時發光，即是世間萬物扮演的角色

那要責備我，時不時面露飢色嗎？你色厲

內荏說，亦人性本色也。五光生十色

光的背面是暗，實這枚硬幣的反面是

虛。神，神色自如地賜人以這消極的資產

虛：虛以納實，空以納色。色々原因終將

讓繪聲繪色的夢變成無聲無色。出色

如你，藏青色皮夾裡也藏著一台袖珍

彩色夢的印表機嗎？怎能不私藏那些仙姿

玉色湖光山色雌雄異色……甚至那些略略

尷尬的丟眉弄色喜形於色……但你也

同意色々或色色皆空嗎？那已是公開

的祕密，雖你仍作色說保守祕密人々有責

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應