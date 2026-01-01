【自由副刊．愛讀書】 《末日青春，荒原之後》

《末日青春，荒原之後》

高博倫著，印刻出版

繼短篇小說集《其實應該是壞掉了》後，高博倫（1992-）睽違五年推出長篇小說《末日青春，荒原之後》，持續書寫三十歲世代在現實中的停滯與迷惘。小說以一名大學生為敘事視角，時間橫跨2012年至2025年，串連學生運動的集體經驗、疫情後的生活失序，以及逼近三十歲時對未來的不安。書中反覆出現的意象「Desire」，指涉欲望、移動與追尋，牽引角色在城市與記憶之間往返。高博倫以冷靜而克制的語言處理社會運動、家庭矛盾等情緒張力極高的經驗，藉此拉開敘事與情感間緊密關係，在留白中承接未及消化的失落與無力。於焉，「荒原」從地景逐漸轉化為一種心理狀態。小說避開抗爭現場的高亢激昂，凝視運動過後留下的虛無與創傷，亦進一步觸及同婚專法通過後的現實處境。文明建設在敘事者眼中未必象徵進步，反而對比出心靈的荒蕪。作者不急於給出立場或答案，而是讓青春、運動、情感與欲望同在一條看似沒有盡頭的道路上，低速行駛。誠實映照出某一代人，那份既想逃離又渴望被接住的矛盾心境。（東Q豆子）

