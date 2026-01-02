【藝術文化】公視董事審查究竟出了什麼問題？

公事董事審查似乎從審委的組成開始就出了問題。

〔記者凌美雪／特稿〕2025年的12月31日，應該是文化部長李遠相當挫折的1天，否則，他不會在當天公視董事審查會議後公開的新聞稿裡，說出「這不是羞辱，什麼才是羞辱？」這樣的話。究竟公視董事審查出了什麼問題？

依據公視法規定，公視董事須由行政院提名來自教育、藝文、學術、傳播等各界專業領域人士，並透過立法院所推舉15位社會公正人士組成的審查委員會，經全體委員3分之2（過去門檻為4分之3）以上的同意後，再由行政院長聘任。但在審查過程中，往往因為審查委員針對個別候選人提出各種幾近羞辱的質疑與評論，讓很多社會賢達不願接受邀請。

過去公視董事會就曾有2次選任超過900天才組成，第8屆也是文化部徵詢了很久，甚至由部長李遠親自打電話拜託，才終於能提出一份完整的候選名單，原本李遠自認這些都是經過精挑細選且超越藍綠的適任人選，沒想到最終不僅只有4人通過，且第7屆願意續任的董事竟全被否決，讓李遠非常洩氣地表示，未來邀請候選人一定更加困難。

究竟公視董事審查出了什麼問題？日前有觀看過直播審查過程的人，多數感覺氣氛平和，也沒有個別候選人被公開羞辱質疑，但其實在審查前就已被羞辱過一回了！從審查過程中，曾任多屆審委的台北大學名譽教授黃世鑫的一段陳述，即已透露端倪。

原來在正式審查前，有部分審委提出一份「考題」，要求候選人先以文字回覆。黃世鑫說，他是到了現場才看到「考題」內容，但因為是匿名提問，他不知道每一題是哪些委員提出，只知道有些候選人不願意回答，而他則對於自己必須被綁在審委名單中一併為這些提問負責，似乎頗有微詞。

那麼，該份試卷究竟「出了什麼問題」呢？從黃世鑫的陳述可知。比如有審委問候選人：「華視績效差的原因？」黃世鑫認為，候選人都還沒成為董事，怎會知道？而且，華視績效差，根本的問題是不是出在經營面還有待商榷。此外，還有針對3位特定候選人的提問：電視媒體報導時常將受訪人口語說的「大陸」，刻意在字幕上改為「中國」，為何？與文化大革命相關的電視劇，如果畫面中出現「毛主席萬歲」的字眼，有無必要刪除或打上馬賽克？為何？黃世鑫認為，這已經牽涉到意識形態的爭論。

耐人尋味的是，候選人有哪些是認真回答、有哪些根本不想回答，跟第1回審查的結果似乎也沒有關聯，倒是在極具共識決的特質裡，現任第7屆董事的7位候選人全遭淘汰了，而他們遭否決的票數比，也充分反映出審查委員組成的結構。黃世鑫忍不住開炮：「問題出在哪裡呢？出在我們審查會，我們審查會自始就是政治力介入。」黃世鑫說，他不是在怪罪委員，是要提醒立法院，以後推薦所謂的社會公正人士時，希望能打破按照政黨比例的機制，「不然的話，永無寧日。」黃世鑫認為，問題出在立法院。

對此，國民黨提名的審委、聯合報系永續長羅國俊提出不同見解，認為有幾位候選人得到9票，超過國民黨加民眾黨總票數8票，「所以這個事情不必全部從政黨的立場去看。」但羅國俊同時提出一個耐人尋味的建議，「我覺得是下一次提名時應該要再做一點改善，多方協商，聽取各方的意見。」羅國俊說，希望行政院、文化部能夠多考慮一些新的社會需求。

這讓人聯想到，曾擔任過審查委員的前國民黨立委陳學聖曾於受訪時表示，若執政黨無法按政黨比例提名董監事，最後可能「團滅」；國民黨團首席副書記長林沛祥在去年11月質詢文化部長李遠時，甚至直接建議仿效中選會模式，讓各黨推薦候選人。亦即，除審查委員按政黨比例，也要董事人選按政黨比例，這樣才有可能選出藍白真正想要的「董事長」人選？

而此次國民黨提名的審查委員名單中，包括東森新媒體副董事長馬詠睿、曾任中天電視董事長現為好好聽文創傳媒董事長的潘祖蔭，以及聯合報系的羅國俊，可說近半數來自媒體，形成「少數私人媒體決定公營媒體未來」的現象，這難道沒有問題嗎？

