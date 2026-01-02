自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】公視董事審查究竟出了什麼問題？

2026/01/02 05:30

【藝術文化】公視董事審查究竟出了什麼問題？公事董事審查似乎從審委的組成開始就出了問題。
（翻攝自直播畫面）

〔記者凌美雪／特稿〕2025年的12月31日，應該是文化部長李遠相當挫折的1天，否則，他不會在當天公視董事審查會議後公開的新聞稿裡，說出「這不是羞辱，什麼才是羞辱？」這樣的話。究竟公視董事審查出了什麼問題？

依據公視法規定，公視董事須由行政院提名來自教育、藝文、學術、傳播等各界專業領域人士，並透過立法院所推舉15位社會公正人士組成的審查委員會，經全體委員3分之2（過去門檻為4分之3）以上的同意後，再由行政院長聘任。但在審查過程中，往往因為審查委員針對個別候選人提出各種幾近羞辱的質疑與評論，讓很多社會賢達不願接受邀請。

過去公視董事會就曾有2次選任超過900天才組成，第8屆也是文化部徵詢了很久，甚至由部長李遠親自打電話拜託，才終於能提出一份完整的候選名單，原本李遠自認這些都是經過精挑細選且超越藍綠的適任人選，沒想到最終不僅只有4人通過，且第7屆願意續任的董事竟全被否決，讓李遠非常洩氣地表示，未來邀請候選人一定更加困難。

究竟公視董事審查出了什麼問題？日前有觀看過直播審查過程的人，多數感覺氣氛平和，也沒有個別候選人被公開羞辱質疑，但其實在審查前就已被羞辱過一回了！從審查過程中，曾任多屆審委的台北大學名譽教授黃世鑫的一段陳述，即已透露端倪。

原來在正式審查前，有部分審委提出一份「考題」，要求候選人先以文字回覆。黃世鑫說，他是到了現場才看到「考題」內容，但因為是匿名提問，他不知道每一題是哪些委員提出，只知道有些候選人不願意回答，而他則對於自己必須被綁在審委名單中一併為這些提問負責，似乎頗有微詞。

那麼，該份試卷究竟「出了什麼問題」呢？從黃世鑫的陳述可知。比如有審委問候選人：「華視績效差的原因？」黃世鑫認為，候選人都還沒成為董事，怎會知道？而且，華視績效差，根本的問題是不是出在經營面還有待商榷。此外，還有針對3位特定候選人的提問：電視媒體報導時常將受訪人口語說的「大陸」，刻意在字幕上改為「中國」，為何？與文化大革命相關的電視劇，如果畫面中出現「毛主席萬歲」的字眼，有無必要刪除或打上馬賽克？為何？黃世鑫認為，這已經牽涉到意識形態的爭論。

耐人尋味的是，候選人有哪些是認真回答、有哪些根本不想回答，跟第1回審查的結果似乎也沒有關聯，倒是在極具共識決的特質裡，現任第7屆董事的7位候選人全遭淘汰了，而他們遭否決的票數比，也充分反映出審查委員組成的結構。黃世鑫忍不住開炮：「問題出在哪裡呢？出在我們審查會，我們審查會自始就是政治力介入。」黃世鑫說，他不是在怪罪委員，是要提醒立法院，以後推薦所謂的社會公正人士時，希望能打破按照政黨比例的機制，「不然的話，永無寧日。」黃世鑫認為，問題出在立法院。

對此，國民黨提名的審委、聯合報系永續長羅國俊提出不同見解，認為有幾位候選人得到9票，超過國民黨加民眾黨總票數8票，「所以這個事情不必全部從政黨的立場去看。」但羅國俊同時提出一個耐人尋味的建議，「我覺得是下一次提名時應該要再做一點改善，多方協商，聽取各方的意見。」羅國俊說，希望行政院、文化部能夠多考慮一些新的社會需求。

這讓人聯想到，曾擔任過審查委員的前國民黨立委陳學聖曾於受訪時表示，若執政黨無法按政黨比例提名董監事，最後可能「團滅」；國民黨團首席副書記長林沛祥在去年11月質詢文化部長李遠時，甚至直接建議仿效中選會模式，讓各黨推薦候選人。亦即，除審查委員按政黨比例，也要董事人選按政黨比例，這樣才有可能選出藍白真正想要的「董事長」人選？

而此次國民黨提名的審查委員名單中，包括東森新媒體副董事長馬詠睿、曾任中天電視董事長現為好好聽文創傳媒董事長的潘祖蔭，以及聯合報系的羅國俊，可說近半數來自媒體，形成「少數私人媒體決定公營媒體未來」的現象，這難道沒有問題嗎？

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應