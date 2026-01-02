【藝術文化】台文館攜手哥大出版社 推生態與人權英譯專書

台灣文學LiFT書系再拓版圖，左起外譯3本書包含《A Taiwanese Ecoliterature Reader》（台灣生態文學讀本）、《Eyes of the Ocean》（大海之眼）、《Portraits in White》（白色畫像）。（台文館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台文館與美國哥倫比亞大學出版社合作，推出以「生態與人權」為主題的3本英譯新書，包括集結多位作家作品的《A Taiwanese Ecoliterature Reader 》（台灣生態文學讀本）、夏曼．藍波安的《Eyes of the Ocean》（大海之眼）以及賴香吟的《Portraits in White》（白色畫像），為台文館的台灣文學書系（Literature from Taiwan, LiFT）拓展新的國際版圖。

台文館表示，做為LiFT書系的重要集大成之作，《台灣生態文學讀本》集結亞榮隆．撒可努、夏曼．藍波安、廖鴻基、王家祥、吳明益及邱常婷等多位台灣作家的作品，涵蓋原住民文學、海洋書寫、生態科幻與當代小說，呈現人類與非人生命在環境變遷時代中的複雜關係，透過多樣文本，展現台灣生態文學回應全球議題的創作能量，並期望藉由進入美國指標型大學出版社的出版體系，讓台灣的生態觀察成為全球學術與大眾閱讀的讀本。

除了生態主題，另外2本新書則呈現台灣文學的歷史深度與海洋信仰。賴香吟的《白色畫像》由林麗君與葛浩文聯合翻譯，細膩描繪戒嚴體制下的權力角力與日常生活；夏曼．藍波安的《大海之眼》由石岱崙翻譯，記錄達悟族人的海洋文化、信仰及作者返鄉尋根的生命歷程，展現台灣海洋文學兼具在地深度與全球視野的獨特魅力。

配合新書問世，台文館1、2月也串聯國際伙伴企畫多場重點活動，詳詢台灣文學外譯房官網。

