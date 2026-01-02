【藝術文化】日本雕塑家舟越桂回顧展 關美館登場

舟越桂〈Katsura FUNAKOSHI Words Like Snow〉彩繪樟木、大理石、玻璃、金屬線，104x46x35公分，2016。（關美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕關渡美術館推出「舟越桂 Katsura FUNAKOSHI」回顧展，展出日本重要當代雕塑家舟越桂橫跨45年的創作成果，為其辭世後首次在台灣舉辦的大型個展，精選雕塑與紙上作品共48件，呈現其自1980年代以來，持續探問生命、精神世界與生存狀態的創作脈絡。展期至2月15日。

舟越桂1951年生於日本岩手縣，1980年代初期以具高度精神張力的人像雕塑嶄露頭角，其作品多以木雕結合彩繪，形象寫實卻帶有超現實氣息，被視為日本戰後具代表性的雕塑家之一。

關美館以舟越桂最具代表性的半身人像為核心，規畫3大子題：「人間——凝視遠方的寫實人像」，取材自藝術家身邊的親人或陌生人，透過細膩的面部刻畫，呈現個人生命經驗與精神狀態的交會；「之間——紙上的精神肖像」，聚焦1980年代中期以後的素描、水彩與版畫作品，顯示藝術家在紙上創作中對靈性象徵與形式自由的探索；「幻間——人神相融的超現實幻境」，可見融合神話意象的混種形體，對應舟越桂於1990年代後期的創作轉向，運用超現實語彙回應當代社會中關於人與世界關係的提問。

