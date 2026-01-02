自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．退休大樂透】帶著爸媽旅行去

2026/01/02 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／威媽

多年前，女兒第一次帶著我自助旅歐，足跡遍及倫敦、巴黎、比利時及瑞士，沿途留下許多驚豔、美好的回憶，盡興而歸後她對我說：「媽媽，以後每年一次，只要有妳嚮往的任何地方，我都會帶著妳一起願望達標。」

就這樣，即使女兒出嫁，除了疫情爆發那兩年，她都不曾中斷自己許下的承諾。

老公退休後，正式加入了我們的行列，至於女婿及兒媳，只要時間能夠配合，必定樂於參與共同出遊。

這兩年孫子漸漸長大，兒子開始另闢蹊徑，謝謝他一直把我們也納入親子路線的基本成員，讓爺爺奶奶在每一個樂園主題中，盡享與孫同歡的天倫。

隨著經驗累積及網路發達，所有旅遊的前置作業，孩子們都處理得周全到位。如今他們也習慣提前列印出當次旅遊的行程表，詳細介紹將到訪的景點、餐廳，以及必須攜帶的衣服、藥物等重要用品。我想，就算是參加旅行團，也不見得有如此高規的服務。

為了一償深秋賞楓的夙願，十月下旬女兒獨自帶著我們直飛青森。當時適逢職棒聯盟打進世界終極決賽，為了彌補球迷老公錯失在家觀賞現場轉播的遺憾，入住飯店後，特地讓他每天早上先觀賞兩個小時電視直播後，再一起出門繼續預定的行程。

女兒處事明快果斷，卻也展現了她通融體貼的另外一面，尤其讓我感動的是，每當只有三人行的時候，女兒從不介意與我們同房共眠，每晚在兩老鼾聲大作的「夾攻」下，戴著耳塞依舊安然入睡。

兒女帶著我們出門，總是思緒縝密，並處處以我們做優先考量，這樣的場景讓我覺得熟悉，只是角色已經互換，當年處處需要被照拂呵護的稚子，如今已經長大成為家人堅實的依靠。

張曼娟女士的文章〈孩子不是我們的未來，「老」才是〉讀後令人觸動。其實我一直清楚，孩子照顧父母，本就是不可執著期待的未來，目前能夠把握的，就是好好享受彼此付出的溫情，而孩子的善待，所有點滴都由衷感謝並且知足珍惜。

剛乘載著楓紅的悸動與美食味蕾的餘韻返台，下一次的旅遊又已有了定論，那是爸爸想去的地方。顯然，女兒的愛沒有厚此薄彼。而我，也期待著家人再次全員到齊，「超級旅行團」歡樂同遊的到來。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應