【家庭plus．退休大樂透】帶著爸媽旅行去

多年前，女兒第一次帶著我自助旅歐，足跡遍及倫敦、巴黎、比利時及瑞士，沿途留下許多驚豔、美好的回憶，盡興而歸後她對我說：「媽媽，以後每年一次，只要有妳嚮往的任何地方，我都會帶著妳一起願望達標。」

就這樣，即使女兒出嫁，除了疫情爆發那兩年，她都不曾中斷自己許下的承諾。

老公退休後，正式加入了我們的行列，至於女婿及兒媳，只要時間能夠配合，必定樂於參與共同出遊。

這兩年孫子漸漸長大，兒子開始另闢蹊徑，謝謝他一直把我們也納入親子路線的基本成員，讓爺爺奶奶在每一個樂園主題中，盡享與孫同歡的天倫。

隨著經驗累積及網路發達，所有旅遊的前置作業，孩子們都處理得周全到位。如今他們也習慣提前列印出當次旅遊的行程表，詳細介紹將到訪的景點、餐廳，以及必須攜帶的衣服、藥物等重要用品。我想，就算是參加旅行團，也不見得有如此高規的服務。

為了一償深秋賞楓的夙願，十月下旬女兒獨自帶著我們直飛青森。當時適逢職棒聯盟打進世界終極決賽，為了彌補球迷老公錯失在家觀賞現場轉播的遺憾，入住飯店後，特地讓他每天早上先觀賞兩個小時電視直播後，再一起出門繼續預定的行程。

女兒處事明快果斷，卻也展現了她通融體貼的另外一面，尤其讓我感動的是，每當只有三人行的時候，女兒從不介意與我們同房共眠，每晚在兩老鼾聲大作的「夾攻」下，戴著耳塞依舊安然入睡。

兒女帶著我們出門，總是思緒縝密，並處處以我們做優先考量，這樣的場景讓我覺得熟悉，只是角色已經互換，當年處處需要被照拂呵護的稚子，如今已經長大成為家人堅實的依靠。

張曼娟女士的文章〈孩子不是我們的未來，「老」才是〉讀後令人觸動。其實我一直清楚，孩子照顧父母，本就是不可執著期待的未來，目前能夠把握的，就是好好享受彼此付出的溫情，而孩子的善待，所有點滴都由衷感謝並且知足珍惜。

剛乘載著楓紅的悸動與美食味蕾的餘韻返台，下一次的旅遊又已有了定論，那是爸爸想去的地方。顯然，女兒的愛沒有厚此薄彼。而我，也期待著家人再次全員到齊，「超級旅行團」歡樂同遊的到來。

