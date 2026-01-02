自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 專欄Talk

【家庭plus．微幸福案內】天冷來點熱甜點 補充熱量最療癒

2026/01/02 05:30

調布市深大寺表參道賣的現煎燒草餅（艾草麻糬），入嘴是一口一口的平安與幸福。（劉黎兒攝）調布市深大寺表參道賣的現煎燒草餅（艾草麻糬），入嘴是一口一口的平安與幸福。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

御汁粉也有紅豆湯加湯圓及栗子的，是經典的冬季熱甜點。（劉黎兒攝）御汁粉也有紅豆湯加湯圓及栗子的，是經典的冬季熱甜點。（劉黎兒攝）

過了冬至，邁向真正的冬天了，來點熱騰騰的甜點最療癒。最具代表性的是濃稠的紅豆湯加上烤年糕或湯圓的御汁粉，在冰天雪地的滑雪場邊吃到御汁粉時，就會覺得全身都暖和甦醒過來，還可以再滑個好幾次，真有被灌進生命力的感覺！

御汁粉在關東是帶湯多而且紅豆是濾過的泥餡狀態，關西地區則少湯、紅豆還維持顆粒狀態，也稱「善哉」。御汁粉是日本經典的冬天暖身傳統食物，也是吉祥食物，原本是正月或喜慶時吃的，但現在變成日常餐飲的一部分，許多甜點店或和食餐廳都當飯後基本甜點。

紅豆富含維他命B1，消腫又能消除疲勞，日本人總說御汁粉的溫暖是會深深滲透到體內的，暖到刻骨銘心的感覺，放入湯內的烤年糕，微焦香氣也格外誘人，是寒冬最佳甜點。

日本引進許多西式熱甜點也逐漸成為日式餐飲的一部分，讓人覺得冷天也很甜美，像運用各種水果的蘋果白醬焗烤、蜜柑洋梨大蛋塔等等，甚至可取代正餐，如內餡是卡士達、巧克力的熱烤比薩餃等等；各類巧克力熱飲流行，甚至把傳統御汁粉用巧克力取代紅豆，變成和洋折衷熱甜點。此外，東京現在很容易吃到的台灣熱豆花乃至八寶熱豆花，也被歸類為冬天最愛甜點！

熱甜點在寒天總會讓人覺得可以放鬆地喘一口氣，暖到心窩裡，不僅補充熱量，也獲得最佳療癒。許多名店不斷推出熱甜點，像現烤舒芙蕾或棉花糖菓子等，沾巧克力或各種獨創果醬或醬汁，或故意用苦蘋果或澀柿子烤成派後，加上生起司及熱焦糖醬等的所謂「成人派」；也有用南部鐵器來烤荷蘭鐵鍋鬆餅，除了濃厚的卡士達外，還加上抹茶或烘焙茶冰淇淋；此外也有起司鍋（Fondue）改成抹茶鍋沾草莓、蜜柑等，也都是和洋折衷式熱甜點！

日本也會把許多原本常溫糕點在冬天時烤熱來吃，如燒麻糬、燒芋頭羊羹、熱生蕨餅等等，每年正月到調布的深大寺初詣（新年參拜）時，寺院表參道當場現烤的艾草麻糬，最為誘人，寒空下烤得熱烘烘又材料優質的麻糬，邊吃邊看著深大寺庭園的池水，覺得入嘴的是一口一口的平安幸福！

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應