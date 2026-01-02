【家庭plus．微幸福案內】天冷來點熱甜點 補充熱量最療癒

調布市深大寺表參道賣的現煎燒草餅（艾草麻糬），入嘴是一口一口的平安與幸福。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

御汁粉也有紅豆湯加湯圓及栗子的，是經典的冬季熱甜點。（劉黎兒攝）

過了冬至，邁向真正的冬天了，來點熱騰騰的甜點最療癒。最具代表性的是濃稠的紅豆湯加上烤年糕或湯圓的御汁粉，在冰天雪地的滑雪場邊吃到御汁粉時，就會覺得全身都暖和甦醒過來，還可以再滑個好幾次，真有被灌進生命力的感覺！

御汁粉在關東是帶湯多而且紅豆是濾過的泥餡狀態，關西地區則少湯、紅豆還維持顆粒狀態，也稱「善哉」。御汁粉是日本經典的冬天暖身傳統食物，也是吉祥食物，原本是正月或喜慶時吃的，但現在變成日常餐飲的一部分，許多甜點店或和食餐廳都當飯後基本甜點。

紅豆富含維他命B1，消腫又能消除疲勞，日本人總說御汁粉的溫暖是會深深滲透到體內的，暖到刻骨銘心的感覺，放入湯內的烤年糕，微焦香氣也格外誘人，是寒冬最佳甜點。

日本引進許多西式熱甜點也逐漸成為日式餐飲的一部分，讓人覺得冷天也很甜美，像運用各種水果的蘋果白醬焗烤、蜜柑洋梨大蛋塔等等，甚至可取代正餐，如內餡是卡士達、巧克力的熱烤比薩餃等等；各類巧克力熱飲流行，甚至把傳統御汁粉用巧克力取代紅豆，變成和洋折衷熱甜點。此外，東京現在很容易吃到的台灣熱豆花乃至八寶熱豆花，也被歸類為冬天最愛甜點！

熱甜點在寒天總會讓人覺得可以放鬆地喘一口氣，暖到心窩裡，不僅補充熱量，也獲得最佳療癒。許多名店不斷推出熱甜點，像現烤舒芙蕾或棉花糖菓子等，沾巧克力或各種獨創果醬或醬汁，或故意用苦蘋果或澀柿子烤成派後，加上生起司及熱焦糖醬等的所謂「成人派」；也有用南部鐵器來烤荷蘭鐵鍋鬆餅，除了濃厚的卡士達外，還加上抹茶或烘焙茶冰淇淋；此外也有起司鍋（Fondue）改成抹茶鍋沾草莓、蜜柑等，也都是和洋折衷式熱甜點！

日本也會把許多原本常溫糕點在冬天時烤熱來吃，如燒麻糬、燒芋頭羊羹、熱生蕨餅等等，每年正月到調布的深大寺初詣（新年參拜）時，寺院表參道當場現烤的艾草麻糬，最為誘人，寒空下烤得熱烘烘又材料優質的麻糬，邊吃邊看著深大寺庭園的池水，覺得入嘴的是一口一口的平安幸福！

