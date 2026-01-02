限制級
【家庭plus．生活停看聽】家的氣味 外送無法取代
生活停看聽
文／朱家賢
自從外送平台盛行後，我家的鍋子就少了聲音。那口曾經天天翻炒的炒鍋，如今靜靜待在架上，看著我滑手機點餐。外送的世界太方便了，一根手指頭，就能讓咖哩、鹽酥雞、拉麵輪番出現。洗鍋、備料、收拾的麻煩似乎一掃而空，只剩輕鬆和飽足。
但日子久了，這份輕鬆開始有點空。少了開火的聲音、油香的飄散、瓦斯的藍焰閃爍，家裡好像少了呼吸。那天吃著外送義大利麵，我突然覺得心裡有點空。
於是某個週末，我翻出那口久違的鍋。先熱鍋、下油、切蒜、翻炒，油香撲鼻的那一刻，像是生活重新發出聲音。雖然最後只是一盤家常炒飯，卻有一種久違的幸福──熟悉、樸實、剛好。
外送的方便沒錯，它讓我們在忙碌的城市裡暫得喘息；但鍋子的溫度，提醒我們生活仍該被親手翻動。吃飽是一回事，感受到家的氣味又是另一回事。或許，幸福的距離，就在外送與鍋子之間的那一口熱氣裡。
