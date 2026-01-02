限制級
【自由副刊】 張錯／繡球花開
◎張錯
．
紅寶流淌整夜
紫金剛鑽喚出
魔幻水晶指點未來
繡球花開無憂臉孔
一廂情願寄望將來
肌膚猶勝懷古白玉
當年老人祝福
帶來破碎憶念
預言無法兌現
如花相繼枯萎
相見要在天上
今世垂首無言
再也不是從前的從前。
．
說好互相扶持尋找
迎風搖曳湖濱水仙
蜘蛛草綠如懸掛彎刀
萎落繡球是斷絕信號
從此不再相見不聞不問
日久成為憂鬱者墓碑
「一切生前的有都有過
一切惋惜的無也漸淡忘
明白空和有的悖論
活下去意義全無。」
．
難捨不是自己
無奈時光流逝
無法力挽狂瀾
吳爾芙夫人裙袋放滿石頭
緩步走向急湍河流
一切無言；所有言語都說盡
所有不願捨棄都被拋棄
河水淹至胸臆，都不用說了
悔恨滲和淚水順流而去
靜候加百列大天使飛來
也許來，也許不來
都無所謂，二者取其一
那幾乎是一定的。
