【自由副刊】 張錯／繡球花開

◎張錯

◎張錯

．

紅寶流淌整夜

紫金剛鑽喚出

魔幻水晶指點未來

繡球花開無憂臉孔

一廂情願寄望將來

肌膚猶勝懷古白玉

當年老人祝福

帶來破碎憶念

預言無法兌現

如花相繼枯萎

相見要在天上

今世垂首無言

再也不是從前的從前。

．

說好互相扶持尋找

迎風搖曳湖濱水仙

蜘蛛草綠如懸掛彎刀

萎落繡球是斷絕信號

從此不再相見不聞不問

日久成為憂鬱者墓碑

「一切生前的有都有過

一切惋惜的無也漸淡忘

明白空和有的悖論

活下去意義全無。」

．

難捨不是自己

無奈時光流逝

無法力挽狂瀾

吳爾芙夫人裙袋放滿石頭

緩步走向急湍河流

一切無言；所有言語都說盡

所有不願捨棄都被拋棄

河水淹至胸臆，都不用說了

悔恨滲和淚水順流而去

靜候加百列大天使飛來

也許來，也許不來

都無所謂，二者取其一

那幾乎是一定的。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法