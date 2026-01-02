自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 現代詩

【自由副刊】 張錯／繡球花開

2026/01/02 05:30

◎張錯◎張錯

◎張錯

紅寶流淌整夜

紫金剛鑽喚出

魔幻水晶指點未來

繡球花開無憂臉孔

一廂情願寄望將來

肌膚猶勝懷古白玉

當年老人祝福

帶來破碎憶念

預言無法兌現

如花相繼枯萎

相見要在天上

今世垂首無言

再也不是從前的從前。

說好互相扶持尋找

迎風搖曳湖濱水仙

蜘蛛草綠如懸掛彎刀

萎落繡球是斷絕信號

從此不再相見不聞不問

日久成為憂鬱者墓碑

「一切生前的有都有過

一切惋惜的無也漸淡忘

明白空和有的悖論

活下去意義全無。」

難捨不是自己

無奈時光流逝

無法力挽狂瀾

吳爾芙夫人裙袋放滿石頭

緩步走向急湍河流

一切無言；所有言語都說盡

所有不願捨棄都被拋棄

河水淹至胸臆，都不用說了

悔恨滲和淚水順流而去

靜候加百列大天使飛來

也許來，也許不來

都無所謂，二者取其一

那幾乎是一定的。

