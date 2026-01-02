【自由副刊．極短篇】 羅斯／筆友

◎羅斯

◎羅斯

新詩是他們相識的起點，累月的書信往返、用文字砌成了一座居所，沒有現實的座標和地址，牆是標楷體，行距1.1公分，左右邊界寬鬆得剛好可以讓風進來。

他們未見過彼此的眼睛，日子太嘈雜，就推開筆墨的門，走進那靜謐佇立的屋子，屋裡沒有時鐘，裡頭的時間依著書寫與回覆的速度推移。

生活近況、書或電影的分享、愉悅或沮喪，偶爾信裡會滲入白色長廊裡的氣味與器械聲響，他寫失語症者的凝望、寫漸凍人被囚於斷垣殘壁，也寫醫者如何在靈魂之外冷靜地操作肉身，段落裡藏著他的共情與疲憊，也藏著他如何在白袍與自我之間找尋平衡的重量。

閱讀一場場澄澈的自我揭露，知悉各自生活的進程，未曾謀面、卻在字行間窺見彼此最真實的模樣。

躲在文字脈絡的背後、保持溫柔且安全的距離，他們以詩為引、以信為徑，共同經歷著日常的漲落。不是所有的關係都需落地，有些，就讓它留在雲上。●

