自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 愛讀書

【自由副刊．愛讀書】 《島嶼星空下：烈嶼人的悲與歡》

2026/01/02 05:30

【自由副刊．愛讀書】 《島嶼星空下：烈嶼人的悲與歡》《島嶼星空下：烈嶼人的悲與歡》
洪玉芬著，九歌出版

洪玉芬著，九歌出版

出生於金門縣烈嶼鄉青岐村的洪玉芬（1960-），經歷疫情、喪母，歷時五年完成橫跨三代人的家族書寫。故事從民國20年，足踏三寸金蓮、即將臨盆的坤地嬸說起，悠悠寫至機靈的炭治如何遇見無父的天揚，胼手胝足地建造自己的小家，迎接兒女的誕生。史料的空隙正是文學的起點，洪玉芬以飽含溫情的口吻，在史地框架之間填入豐滿的人物細節。三、五頁一篇的小巧結構，大概是符合現代生活節奏的章回小說，共五十七篇，篇章之間偶有歸納、呼應，方便讀者隨時回訪。島上的悲歡，源於土地貧苦，以及政治軍事的動盪。「日本手」時代受迫為日軍種植鴉片，國共對峙期間又成為砲火前線。〈罌粟花開時〉便提及少男少女合作採罌粟，〈花轎，別哭〉則寫一場婚禮被砲彈攪局，留下遺憾。洪玉芬在自序中表明，「這一系列的書寫虛實交錯」，不過她也留下諸多線索，讓讀者能畫出家族系譜，並從可愛的童年記趣中，辨認出她的暱稱。愛吃地瓜泥湯、討厭洗尿盆、大清早跑腿買豬肝，或如〈十全的雜貨店〉中，一家人合力為金門駐軍做錦旗，這些暖金色的回憶顯露出真實的渲染力。似散文也好，似小說也好，不妨礙洪玉芬將她對父母、對家鄉的濃烈情感透出書頁。（白金）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應