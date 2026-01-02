【自由副刊．愛讀書】 《島嶼星空下：烈嶼人的悲與歡》

《島嶼星空下：烈嶼人的悲與歡》

洪玉芬著，九歌出版

出生於金門縣烈嶼鄉青岐村的洪玉芬（1960-），經歷疫情、喪母，歷時五年完成橫跨三代人的家族書寫。故事從民國20年，足踏三寸金蓮、即將臨盆的坤地嬸說起，悠悠寫至機靈的炭治如何遇見無父的天揚，胼手胝足地建造自己的小家，迎接兒女的誕生。史料的空隙正是文學的起點，洪玉芬以飽含溫情的口吻，在史地框架之間填入豐滿的人物細節。三、五頁一篇的小巧結構，大概是符合現代生活節奏的章回小說，共五十七篇，篇章之間偶有歸納、呼應，方便讀者隨時回訪。島上的悲歡，源於土地貧苦，以及政治軍事的動盪。「日本手」時代受迫為日軍種植鴉片，國共對峙期間又成為砲火前線。〈罌粟花開時〉便提及少男少女合作採罌粟，〈花轎，別哭〉則寫一場婚禮被砲彈攪局，留下遺憾。洪玉芬在自序中表明，「這一系列的書寫虛實交錯」，不過她也留下諸多線索，讓讀者能畫出家族系譜，並從可愛的童年記趣中，辨認出她的暱稱。愛吃地瓜泥湯、討厭洗尿盆、大清早跑腿買豬肝，或如〈十全的雜貨店〉中，一家人合力為金門駐軍做錦旗，這些暖金色的回憶顯露出真實的渲染力。似散文也好，似小說也好，不妨礙洪玉芬將她對父母、對家鄉的濃烈情感透出書頁。（白金）

