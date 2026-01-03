【家庭plus．美味教室】外脆內軟 愛上美式餅乾

文、食譜示範／金愛敬

放學回家後，我總是喜歡用小烤箱烤餅乾，僅憑藉著這股對烘焙模糊的熱愛，我選擇了就讀相關科系。畢業後，我幸運地進入夢寐以求的職場工作，但現實卻非常殘酷。

年輕時烤餅乾所感受到的快樂與幸福早已消失無蹤，每天緊湊又繁忙的工作讓我感到疲憊，烘焙的倦怠期也隨之而來。我因此將烤箱束之高閣，轉而四處尋找其他有趣的事物。

後來某一天，我在美國紐約吃到了被譽為死前必吃的美食之一──紐約Levain Bakery的餅乾，那次經歷成了我人生的轉捩點。當溫熱香甜的巧克力豆餅乾在口中融化的那一刻，年輕時烤餅乾的快樂回憶也隨之湧現我腦海中。難以忘懷那份滋味的我，回家後拿出了櫃子角落的烤箱，再次像以前一樣帶著幸福的心情烤餅乾，並分享給身邊的人。

一塊餅乾能改變世界嗎？或許不能。不過一塊甜美的餅乾，絕對能讓你的一天變得不同，期盼有更多人一起快樂地烤餅乾、分享餅乾並愛上餅乾。

夏威夷豆白巧餅乾

餅乾麵團（8個）：

奶油128g、椰糖68g、砂糖68g、蛋液59g、中筋麵粉130g、低筋麵粉76g、玉米澱粉2g、泡打粉3g、小蘇打粉1.4g、鹽1.5g、白巧克力153g、夏威夷豆113g

準備：

1.夏威夷豆放入預熱至150℃的烤箱烘烤10～15分鐘，靜置到完全冷卻再使用。請使用整顆或半顆的夏威夷豆，不要用夏威夷豆碎粒。

2.將白巧克力切成約1cm大小，與夏威夷豆混拌均勻備用。

3.奶油回溫至13～18℃略微冰涼且硬度適中的狀態，蛋液放在室溫下回溫。

4.將烤箱預熱至180℃，並在烤盤上鋪好防沾烘焙紙。

做法：

1.將奶油、椰糖和砂糖放入調理盆，用電動打蛋器攪打均勻至沒有顆粒感為止。

2.蛋液分2～3次加入，每次加入都要用中速攪打，直到奶油與蛋液混合均勻。

3.除了白巧克力和夏威夷豆以外，將其餘材料全部倒入，用刮刀攪拌至還留有些許粉末即可。

4.加入白巧克力和夏威夷豆，輕輕拌勻後完成。

5.將完成的麵團分成每100g一份，搓成圓球形，以適當間隔放置於烤盤上，輕輕按壓定型。

6.放入180℃的烤箱中烘烤約10分鐘，過程中記得旋轉烤盤一次。

7.從烤箱取出烤盤後，讓餅乾在烤盤上完全冷卻。

●剛出爐的餅乾質地柔軟，此時移動可能會破壞形狀，請務必小心。

黑巧花生醬餅乾

餅乾麵團（8個）：

奶油132g、椰糖66g、砂糖66g、蛋液64g、中筋麵粉123g、低筋麵粉61g、可可粉29g、玉米澱粉2g、泡打粉3g、小蘇打粉2.6g、鹽1.7g、花生醬水滴巧克力（Peanut Butter Chips）186g、巧克力豆 67g

準備：

1.奶油回溫至13～18℃略微冰涼且硬度適中的狀態，蛋液放在室溫下回溫。

2.將烤箱預熱至180℃，並在烤盤上鋪好防沾烘焙紙。

做法：

1.將奶油、椰糖和砂糖放入調理盆，用電動打蛋器攪打均勻至沒有顆粒感為止。

2.蛋液分2～3次加入，每次加入都要用中速攪打，直到奶油與蛋液混合均勻。

3.除了花生醬水滴巧克力和巧克力豆以外，將其餘材料全部倒入，用刮刀攪拌至還留有些許粉末即可。

4.加入花生醬水滴巧克力和巧克力豆，輕輕拌勻後完成。

5.將完成的麵團分成每100g一份，搓成圓球形，以適當間隔放置於烤盤上，輕輕按壓定型。

6.放入180℃的烤箱中烘烤約10分鐘，過程中記得旋轉烤盤一次。

7.從烤箱取出烤盤後，讓餅乾在烤盤上完全冷卻。

蔓越莓燕麥餅乾

餅乾麵團（8個）：

奶油133g、砂糖147g、蛋液61g、中筋麵粉141g、低筋麵粉73g、玉米澱粉2g、泡打粉3g、小蘇打粉1g、鹽1g、肉桂粉0.5g、大燕麥片88g、蔓越莓115g、椰子絲42g、裝飾用椰子絲適量

準備：

1.裝飾用椰子絲放入150℃的烤箱中烘烤約5分鐘，直到呈現淡淡的金黃色。

2.奶油回溫至13～18℃略微冰涼且硬度適中的狀態，蛋液放在室溫下回溫。

3.將烤箱預熱至180℃，並在烤盤上鋪好防沾烘焙紙。

做法：

1.將奶油和砂糖放入調理盆中，用電動打蛋器攪打均勻至沒有顆粒感為止。

2.蛋液分2～3次加入，每次加入都要用中速攪打，直到奶油與蛋液混合均勻。

3.除了大燕麥片、蔓越莓和椰子絲以外，將其餘材料全部倒入，用刮刀攪拌至還留有些許粉末即可。

4.加入大燕麥片、蔓越莓和椰子絲，輕輕拌勻後完成。

5.將完成的麵團分成每100g一份，搓成圓球形，以適當間隔放置於烤盤上，輕輕按壓定型。

6.放入180℃的烤箱中烘烤約10分鐘，過程中記得旋轉烤盤一次。

7.從烤箱取出烤盤後，撒上適量的裝飾用椰子絲即完成。

《美式軟餅乾專賣店：外脆內軟的獨特口感，手工打造的層次美味》

（圖片提供／《美式軟餅乾專賣店：外脆內軟的獨特口感，手工打造的層次美味》邦聯文化）

