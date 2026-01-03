自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝週末．藝週推薦展覽】從古典大師到印象派─2026藝術史巡禮全球10大展覽

2026/01/03 05:30

卡拉瓦喬約1595年作品〈提著水果籃的少年〉。（摩根圖書館與博物館提供）卡拉瓦喬約1595年作品〈提著水果籃的少年〉。（摩根圖書館與博物館提供）

文／林昱晴

在人工智慧與虛擬影像高速增殖的當代，人們的視覺感知，因過度生成而趨於扁平。正因如此，藝術家留在畫布上的筆觸與紋理，更顯其無可取代的價值，引人渴望親眼觀看，駐足凝視。從范艾克、達文西、拉斐爾、丁托列托、卡拉瓦喬，到現代畫家惠斯勒、莫內、雷諾瓦、秀拉，2026年國際大展帶領你我步入一場橫越數世紀的藝術朝聖之旅。穿行於天才巨匠的畫中世界，我們得以回望創造的本質，重新思索觀看本身的意義，理解繪畫如何回應時代、技術、思想與感知的轉變。

紐約摩根圖書館與博物館／凝視卡拉瓦喬

紐約摩根圖書館與博物館於1月16日至4月19日舉辦「聚焦卡拉瓦喬〈提著水果籃的少年〉」展覽，以羅馬波格賽美術館出借的經典名畫為核心，檢視卡拉瓦喬（1571-1610）如何為晚期文藝復興過渡至17世紀巴洛克藝術的美學思維，開啟嶄新的觀看與詮釋方式。〈捧著水果籃的少年〉被視為卡拉瓦喬藝術生涯的第一件成熟之作，畫中少年並非典型的宗教或神話形象，其姿態、表情與服裝狀態都展現出強烈的現實痕跡，水果亦非象徵性的完美之物。為了突顯卡拉瓦喬承襲的倫巴底自然主義傳統，館方精選10件作品共同展出，顯見卡拉瓦喬的創新並非憑空而生，而是在既有視覺傳統中所孕育的質變。

丁托列托1585年作品〈伊東曼殊肖像〉。（林昱晴攝）丁托列托1585年作品〈伊東曼殊肖像〉。（林昱晴攝）

大英博物館／武士

1582年，第1支派赴歐洲的日本外交使節團自長崎啟程。4名「天正遣歐少年使節團」的成員，在8年間拜訪歐洲多位君主及新任教宗西斯篤五世，讓歐洲人第一次知道了日本的存在。1585年，使節團抵達威尼斯，受到隆重歡迎，而其領袖伊東曼殊身著紅色天鵝絨袍服的形象，被丁托列托（1518-1594）描繪入畫。這幅作品捕捉了歐洲與日本這兩個世界初次相遇的關鍵時刻，成為2025年「大阪．關西萬博」義大利館眾人爭睹的名家之作，並於大英博物館2月3日至5月4日舉辦的「武士」展再度登場，透過280件展品，帶領眾人一覽日本武士文化的千年歷史，以及形塑武士形象與神話的時代軌跡。

莫內1886年作品〈撐著洋傘的女人〉。（ARTIZON美術館提供）莫內1886年作品〈撐著洋傘的女人〉。（ARTIZON美術館提供）

東京ARTIZON美術館／莫內─對風景的提問

19世紀後半，自然景觀因工業化與都市擴張而劇烈變化，莫內（1840-1926）以畫家之眼持續凝視這些變動中的風景，並將其轉化為關於光、時間與存在的視覺性思考，深刻改變了近代繪畫對於自然的認知與理解。由巴黎奧賽美術館策畫、紀念莫內逝世100週年的國際巡展首站──東京ARTIZON美術館「莫內─對風景的提問」展，回溯19世紀後半至20世紀初急遽變動的歷史與視覺文化脈絡，以勒阿弗爾、阿讓特伊、韋特伊與吉維尼等對莫內創作至關重要的地點為軸線，呈現其藝術實踐如何隨著生活環境、都市化進程與自然景觀的轉變而不斷演進。展期為2月7日至5月24日。

米歇爾．托西尼約1560-1570年作品〈麗達與天鵝〉。（荷蘭國家博物館提供）米歇爾．托西尼約1560-1570年作品〈麗達與天鵝〉。（荷蘭國家博物館提供）

荷蘭國家博物館／《變形記》的啟發

在西方藝術史中，古羅馬詩人奧維德（西元前43年-西元17年）的《變形記》啟發了無數的創作，他以神話詩文傳達了「萬物皆在變化之中，卻無一真正消逝」的核心思想，17世紀的哲學家視其為「藝術家的聖經」。荷蘭國家博物館自2月6日至5月25日舉辦以《變形記》為名的大展，呈獻提香、卡拉瓦喬、魯本斯、羅丹、布朗庫西、馬格利特及露易絲．布爾喬亞等跨越數個世紀、媒材多元的作品，展覽內容聚焦於羅馬神話的經典寓言，包括：宇宙與世界自無形混沌中誕生的創世神話；織女阿拉克涅因觸怒女神密涅瓦而被變為蜘蛛，註定永遠織網的故事；以及眾神之王朱比特化身為公牛、天鵝、迷霧或金雨，欺瞞善妒的妻子朱諾的風流韻事等。

秀拉1888年作品〈諾曼第．貝桑港海景〉。（考陶德美術館提供）秀拉1888年作品〈諾曼第．貝桑港海景〉。（考陶德美術館提供）

倫敦考陶德美術館／秀拉與海

在2022年11月的紐約佳士得拍賣會上，微軟共同創辦人保羅．艾倫珍藏的秀拉（1859-1891）〈模特們（小版）〉以1.492億美元成交，締造秀拉的拍賣紀錄。倫敦考陶德美術館擁有英國規模最大的秀拉作品收藏。由於他英年早逝，留下的作品數量不多，因此專為秀拉舉辦的展覽極為罕見。2月13日至5月17日，考陶德美術館推出史上首場以秀拉海景繪畫為主題的展覽，而這也是英國近30年來唯一舉辦的秀拉專題展。「秀拉與海」匯集27件秀拉在1885至1890年間，前往翁弗勒爾、貝桑港等濱海城鎮創作的油畫與素描。他曾表示，自己希望「以最忠實的方式，畫出大海的清澈明亮，以及一切微妙的變化」。

雷諾瓦1890年作品〈別上帽針〉。（奧賽美術館提供）雷諾瓦1890年作品〈別上帽針〉。（奧賽美術館提供）

巴黎奧賽美術館／雷諾瓦：素描

〈煎餅磨坊的舞會〉、〈船上的午宴〉……雷諾瓦（1841-1919）的油畫確立了他做為印象派代表人物的聲名，相較之下，他的素描作品卻未獲同等關注。素描是雷諾瓦早年以瓷器彩繪師為業的創作基礎。除了1865至1875年間他與莫內、西斯萊及畢沙羅等人實踐直接取景、不事先起稿的創作手法外，雷諾瓦終其一生持續進行素描創作。1921年，巴黎杜朗－魯埃畫廊舉辦「雷諾瓦的水彩、粉彩與素描」展覽，首度聚焦其紙上作品。相隔百年，巴黎奧賽美術館於3月17日至7月5日推出「雷諾瓦：素描」展，逾百件作品涵蓋鉛筆、鋼筆與墨水、粉筆、粉彩、水彩，以及蝕刻與平版印刷等媒材，探討他如何以素描做為構思畫面的關鍵方法。

拉斐爾1505-1506年作品〈抱獨角獸的女子肖像〉。（大都會藝術博物館提供）拉斐爾1505-1506年作品〈抱獨角獸的女子肖像〉。（大都會藝術博物館提供）

紐約大都會藝術博物館／拉斐爾：崇高的詩性

紐約大都會藝術博物館於3月29日至6月28日推出美國史上首度舉辦的拉斐爾（1483-1520）大型回顧展──「拉斐爾：崇高的詩性」。本展由素描與版畫部門策展人卡門．班巴赫（Carmen Bambach）策畫，她也是2017年備受讚譽的米開朗基羅大展的策展人。拉斐爾與米開朗基羅、達文西並列為文藝復興三大巨匠，以其對於構圖平衡、形式和諧的精準掌握而著稱。展覽歷時7年籌備，匯集繪畫、素描、掛毯等約200件作品，全面呈現拉斐爾短暫卻創造力極為豐沛的藝術生涯。重要展品包括波格賽美術館典藏的〈抱獨角獸的女子肖像〉、華盛頓國家美術館典藏的〈阿爾瓦聖母〉油畫與素描。

惠斯勒1871年作品〈母親的畫像〉。（泰德美術館提供）惠斯勒1871年作品〈母親的畫像〉。（泰德美術館提供）

泰德美術館／惠斯勒大型回顧展

惠斯勒（1834-1903）出生於美國麻薩諸塞州，早年就讀西點軍校，卻同時深受巴黎波希米亞藝術圈的自由精神洗禮。他主張藝術應從政治、道德中解放，其信念濃縮為一句廣為流傳的格言──「為藝術而藝術」。這一立場貫穿惠斯勒畢生的創作實踐，他追求形式的和諧、色調的均衡，以及構圖中的音樂性。他的作品題名常借用音樂術語，如〈夜曲〉、〈和諧〉，體現了他對純粹繪畫語言的嚮往。睽違歐洲30年，泰德不列顛美術館再度策畫惠斯勒大型回顧展，展出作品涵蓋其青少年時期於聖彼得堡的肖像、素描、版畫，到晚年神祕而內省的自畫像，而世人熟知的〈母親的畫像〉，如今更已成為美國藝術史上的經典象徵。展期自5月21日至9月27日。

達文西約1490-1497年作品〈美麗的費隆妮葉夫人〉。（東京國立新美術館提供）達文西約1490-1497年作品〈美麗的費隆妮葉夫人〉。（東京國立新美術館提供）

東京國立新美術館／羅浮宮典藏展：文藝復興

繼2015年「羅浮宮典藏展：日常生活的描繪」逾66萬人參觀、2018年「羅浮宮典藏展：肖像藝術」逾42萬人參觀、2023年「羅浮宮典藏展：愛的描繪」逾45萬人參觀後，東京國立新美術館與羅浮宮共同策畫「羅浮宮典藏展：文藝復興」，展期自9月9日至12月13日，以精選的50餘件作品，呈現文藝復興藝術的精髓。被視為達文西（1452–1519）真跡的油畫作品，現存僅15件，羅浮宮收藏了其中5件，包括〈蒙娜麗莎〉、〈岩間聖母〉、〈聖母子與聖安妮〉、〈施洗者聖約翰〉與〈美麗的費隆妮葉夫人〉，並曾於1974年將〈蒙娜麗莎〉送到日本展出。時隔52年，本次展覽將首度在日本公開呈現〈美麗的費隆妮葉夫人〉，結合最新的學術研究，深入介紹此畫誕生的時代背景與美學成就。

范艾克1434年作品〈阿諾菲尼的婚禮〉。（倫敦國家美術館提供）范艾克1434年作品〈阿諾菲尼的婚禮〉。（倫敦國家美術館提供）

倫敦國家美術館／范艾克：肖像畫

尼德蘭畫家范艾克（早於1390-1441）不僅改變了肖像畫的表現方式，更重新界定了畫家所描繪的對象。在他筆下，肖像不再專屬於皇室與貴族階層，而擴展至富裕的商人、成功的工匠，以及藝術家的家人。這些作品映照出藝術逐漸向廣大社會階層開放的時代變化，也標誌著個體意識在視覺文化中的覺醒。倫敦國家美術館於11月21日至2027年4月11日舉辦史上首次聚焦范艾克肖像創作的展覽，首度匯聚來自歐洲各地、現存9件由范艾克親筆完成的肖像畫作，呈現這位北方文藝復興巨匠僅存約20餘件真跡中的近半數作品，規模與學術意義皆屬空前，除了國家美術館典藏的〈阿諾菲尼的婚禮〉，維也納藝術史博物館更破例同時外借館藏的兩件范艾克作品，實屬史無前例。

