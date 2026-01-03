自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】朱團迎40週年 首代團員交棒 團慶音樂會9日登場

2026/01/03 05:30

朱團40週年記者會合影。（記者凌美雪攝）朱團40週年記者會合影。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕1986年1月2日，32歲的朱宗慶宣告成立「朱宗慶打擊樂團」，當時7個團員平均年齡不到20歲；30年後，樂團累積4代成員，朱宗慶認為是時候準備世代交棒，接班布局醞釀10年，終於在昨（2）日的40週年慶正式交棒，同時邁開「朱團2.0」新里程。

融合了5、6、7、8年級的4代朱團團員，一起演出〈熾途：聲脈相連〉，讓人非常感動。（記者凌美雪攝）融合了5、6、7、8年級的4代朱團團員，一起演出〈熾途：聲脈相連〉，讓人非常感動。（記者凌美雪攝）

凡遇重大計畫，總會在手機設定「倒數」日程的朱宗慶，自1000天前展開40週年倒數，昨日記者會上，應媒體要求秀出手機畫面，果然出現「0」。這似乎也意味著新里程的開始，「此刻，我們所思所想的，是要回歸初心和原始的存續本能，然後發揮更大的價值與影響力。」朱宗慶說，新的願景是「共好×永續×生態系」，「樂團將從演出團隊，逐步轉化為平台、育成者、國際連結者，並強化台灣做為世界打擊樂重鎮的文化影響力！」

記者會上先進行「交棒」儀式，4位5年級的初代資深團員吳思珊、黃堃儼、吳珮菁與何鴻棋，在朱宗慶見證下，象徵性把鼓棒交接給新世代，分別是第2代團員盧煥韋接任團長、陳宏岳接任副團長、第3代團員戴含芝接任1團助理藝術總監、高瀚諺接任2團助理藝術總監。

吳思珊說，此次交棒不只是傳承，而且是創新，如同將於40週年音樂會世界首演的全新委創曲目〈愛的流轉〉，蘊含著不斷累積的精神。盧煥韋則說，自己從18歲進入樂團，至今快30年，人生很多第1次都在此展開，接任團長，內心的感謝大過於壓力，因為他知道背後有整個團隊的支持。

40週年還有許多重要的「紀念品」也於昨天發表，包括最新形象影片，以擊樂音符的顆粒感出發，幻化成牽起眾人的線，展現20位團員與藝術總監朱宗慶凝聚對音樂的熱情，最終傳達給全世界；還有40週年專書《核心10問：朱宗慶打擊樂團．40年關鍵》，讓人一覽40年的一步一腳印，包括截至2025年底，40年來已累積高達284首國內外音樂家的委創曲目，堪稱打擊樂作品的寶庫。

接下來是即將於1月9日在台北國家音樂廳首演的40週年音樂會「X：面對世界的力量」，7首曲目全數為樂團的委託創作作品。上半場由3首樂團世界巡演的旗艦作品組成，下半場則包含2首駐團作曲家的力作，以及2首團員的創作。

其中，高瀚諺特別將2025新版擊樂劇場《泥巴》中，講述樂團發展軸線的曲目〈熾途〉，改寫成20人演奏版本〈熾途：聲脈相連〉。並於昨天記者會上，由全團4代，率先呈現片段，從優緩到激昂，抒情到壯闊，讓人感受到40年來點點滴滴熾熱的夢想與實踐，非常感人。40週年音樂會將於台北演出2場，之後於台中國家歌劇院及高雄衛武營各演出1場，詳詢OPENTIX。

