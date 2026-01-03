【藝術文化】緬懷黃海岱 雲林布袋戲館展出傳藝之魂

展覽現場播放黃海岱紀錄片。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕昨（2）日是布袋戲「通天教主」黃海岱126歲冥誕，也是雲林布袋戲日，縣府在雲林布袋戲館舉辦「傳藝之魂-黃海岱與戲偶之道」特展開幕，向黃海岱致敬。縣府表示，這次展出有黃海岱的手稿、戲偶外，更首度公開黃海岱珍藏的傳統彩樓、布景戲台及木製、鐵製戲箱等，可讓布袋戲迷一飽眼福。

特展首次公開展出黃海岱珍貴的傳統彩樓及鐵製、木製戲箱。 （記者黃淑莉攝）

這次特展由霹靂國際多媒體策展，4大展區包括：呈現黃海岱生命軌跡與創作歷程的「戲夢之章」；展示黃海岱的經典戲偶，有鍾馗、七爺八爺、濟公等的「靈偶之章」；首次公開黃海岱珍貴的傳統彩樓、布景戲台及木製、鐵製戲箱等的「戲台之章」；以及展示黃家3代創作脈絡的「傳承之章」。

請繼續往下閱讀...

展場也會播放由霹靂公司在黃海岱百歲時費時兩年拍攝製作的《掌大風雲—黃海岱回憶錄》紀錄片，回顧他從街頭演師到戲偶大師的歷程，讓大家一起緬懷一代宗師。

昨天特展開幕由虎尾平和國小布袋戲團演出開場，展現雲林布袋戲傳承及扎根成果，包括縣長張麗善、副縣長陳璧君、虎尾鎮長林嘉弘及縣內多位布袋戲大師，還有黃海岱的五子黃逢時、孫子霹靂公司董事長黃文章等人與會。

黃逢時致詞回顧父親學戲、演出及傳承的故事，他說，父親不僅擅長戲偶身段、口白、編劇，連後台的樂器打鼓、拉絃也精通，對布袋戲的堅持和努力，不成功都難，至今對父親除了思念、緬懷，最多還是感動。

張麗善表示，布袋戲成為最能代表台灣的意象，雲林是布袋戲故鄉，縣府對布袋戲傳承縣府有責任及使命，這次特展不只是對黃海岱大師表達敬意，也是回憶及記憶，想知道台灣布袋戲的歷史、沿革一定要來看，展期至3月底。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法