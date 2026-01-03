【藝術文化】桃園兒美館縮放自如書展 開啟放大與縮小異想國度

書展邀請讀者在滿滿豌豆粒中閱讀，實際感受書中縮放的趣味。 （美好日子電影有限公司攝影，桃美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由桃園市立美術館轄下桃園市兒童美術館主辦的「放大鏡與縮小燈：縮放自如主題書展」，即日起於該館3樓兒童藝術圖書空間展出，展期至3月2日。特別的是，此次書展與館內年度特展「迷你蹦！Mini BOOM！」進行連動，由吳佳靜策畫，精選40本擁有放大或縮小視角的繪本，並且特邀擅長版畫風格的創作者洪福田擔任展覽視覺設計，透過場景裝置與書籍內容的結合，引導讀者們在閱讀中切換觀察視角。

「放大鏡與縮小燈：縮放自如主題書展」一隅。 （美好日子電影有限公司攝影，桃美館提供）

童書與繪本領域中，縮放的世界觀向來是熱門的創作主題，桃園兒美館致力將繪本等視覺藝術媒材轉化為藝術推廣，此次更精選多部經典作品，包含描述進入大人國與小人國的《格列佛遊記》、經歷變大變小奇幻旅程的《愛麗絲夢遊奇境》，以及民眾熟悉的《傑克與魔豆》、《拇指姑娘》與《白雪公主》等。桃兒美館認為，這些經典故事不只是童年回憶，更在讀者心中種下以不同視角看世界的觀察力種子。為了強化閱讀的體感經驗，展場特別將書籍內容具象化，打造出「傑克的豌豆粒球池」等場景，讓孩童能直接在滿滿的豌豆粒中翻閱繪本，親自感受縮放世界的趣味。

展區內根據書籍內容規畫5大主題專區，分別為「縮小燈的國度」、「好好吃的冒險」、「巨人的肩膀上」、「放大鏡看世界」以及「尺寸有點奇怪」，透過空間裝置的色彩與造型引導讀者進入情境，例如紫色蘑菇書櫃象徵食物冒險，而黃色蘑菇書櫃則提供變大變小的變幻感。放大鏡的視角能帶領觀眾觀察日常中被忽略的微小細節，縮小燈則能引導讀者跳入書頁，進入巨人與小矮人共存、動物會說話、房子會變大的異想國度。

此外，展覽現場藏進許多經典角色的小巧思，提升觀展的探索樂趣。桃兒美館表示，這場書展希望能鼓勵觀眾帶著好奇心進入大小交錯的冒險。展覽詳詢桃園市立美術館官網。

