自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】桃園兒美館縮放自如書展 開啟放大與縮小異想國度

2026/01/03 05:30

書展邀請讀者在滿滿豌豆粒中閱讀，實際感受書中縮放的趣味。 （美好日子電影有限公司攝影，桃美館提供）書展邀請讀者在滿滿豌豆粒中閱讀，實際感受書中縮放的趣味。 （美好日子電影有限公司攝影，桃美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由桃園市立美術館轄下桃園市兒童美術館主辦的「放大鏡與縮小燈：縮放自如主題書展」，即日起於該館3樓兒童藝術圖書空間展出，展期至3月2日。特別的是，此次書展與館內年度特展「迷你蹦！Mini BOOM！」進行連動，由吳佳靜策畫，精選40本擁有放大或縮小視角的繪本，並且特邀擅長版畫風格的創作者洪福田擔任展覽視覺設計，透過場景裝置與書籍內容的結合，引導讀者們在閱讀中切換觀察視角。

「放大鏡與縮小燈：縮放自如主題書展」一隅。 （美好日子電影有限公司攝影，桃美館提供）「放大鏡與縮小燈：縮放自如主題書展」一隅。 （美好日子電影有限公司攝影，桃美館提供）

童書與繪本領域中，縮放的世界觀向來是熱門的創作主題，桃園兒美館致力將繪本等視覺藝術媒材轉化為藝術推廣，此次更精選多部經典作品，包含描述進入大人國與小人國的《格列佛遊記》、經歷變大變小奇幻旅程的《愛麗絲夢遊奇境》，以及民眾熟悉的《傑克與魔豆》、《拇指姑娘》與《白雪公主》等。桃兒美館認為，這些經典故事不只是童年回憶，更在讀者心中種下以不同視角看世界的觀察力種子。為了強化閱讀的體感經驗，展場特別將書籍內容具象化，打造出「傑克的豌豆粒球池」等場景，讓孩童能直接在滿滿的豌豆粒中翻閱繪本，親自感受縮放世界的趣味。

展區內根據書籍內容規畫5大主題專區，分別為「縮小燈的國度」、「好好吃的冒險」、「巨人的肩膀上」、「放大鏡看世界」以及「尺寸有點奇怪」，透過空間裝置的色彩與造型引導讀者進入情境，例如紫色蘑菇書櫃象徵食物冒險，而黃色蘑菇書櫃則提供變大變小的變幻感。放大鏡的視角能帶領觀眾觀察日常中被忽略的微小細節，縮小燈則能引導讀者跳入書頁，進入巨人與小矮人共存、動物會說話、房子會變大的異想國度。

此外，展覽現場藏進許多經典角色的小巧思，提升觀展的探索樂趣。桃兒美館表示，這場書展希望能鼓勵觀眾帶著好奇心進入大小交錯的冒險。展覽詳詢桃園市立美術館官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應