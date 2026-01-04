【藝術文化】台博館搶救Sol3：環境調查行動 邀全民化身星際守護者

《搶救Sol3：環境調查行動》任務透過遊戲化理解環境議題。（台博館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣博物館以台博館守護精靈IP形象，建置的首款《搶救Sol3：環境調查行動》創新探索遊戲，由6位來自不同星域、人格化的動物資深研究員，帶領玩家調查星球Sol3（地球）上的生態危機，執行搶救環境的緊急任務。

台博館表示，《搶救Sol3》是一款寓教於樂的闖關遊戲，透過融合知識內容與趣味互動的方式推廣環境保護理念，強化永續發展行動。玩家須化身實習探員，以「分析指標、找出危機、拯救Sol3！」為目標，執行任務。玩家首先深入4大環境艙，負責調查Sol3星球上的生態危機，進行各項危機溯源，發現環境問題，累積4大環境艙闖關紀錄，即可開啟DATA災難控制艙，執行對應每項環境危機的專屬互動搶救任務，來解決如水汙染、塑膠污染、資源過度利用、土地利用衝突等問題，透過模擬研究、數據蒐集與修復任務的虛擬訓練後，可以收集不同等級的成就卡，突顯任務成績。

台博館說明，透過遊戲方式，有助環境議題變得容易理解，用搶救的思維強調落實環境永續的重要性。這不僅是一款遊戲，更是一次深化的環境教育體驗。期望玩家在《搶救Sol3》中成功修復一項危機的成就，轉化為實際生活中實踐環保的動力。詳詢《搶救Sol3：環境調查行動》官網（https://sol3ops.space/）。

