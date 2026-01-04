【藝術文化】台北愛樂少年樂團20週年 首獻淬鍊夜之樂音樂會

台北愛樂少年樂團將舉辦「淬鍊夜之樂」音樂會。（台北愛樂文教基金會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台北愛樂少年樂團成立20週年，首場音樂會「淬鍊夜之樂」，除以弦樂經典為軸，展現長期音樂養成的深厚成果，並邀請旅美小提琴家曾耿元擔任領奏，透過世代對話，迎向嶄新的篇章。

台灣旅美小提琴家曾耿元。（台北愛樂文教基金會提供）

台北愛樂少年樂團表示，樂團多年來持續以弦樂團、管樂團及管弦樂團等多元編制，形塑完整而豐富的少年音樂舞台。除提供國內學齡學童穩定的展演平台外，亦長期邀請國內學成、活躍於專業舞台的青年音樂家擔任指揮與合作夥伴，透過定期音樂會與跨界音樂劇製作，陪伴團員在舞台實踐中累積經驗、拓展視野。

曾耿元出生於台灣，曾獲柴可夫斯基國際音樂大賽「最佳新作品詮釋獎」及比利時伊莉莎白女王國際小提琴大賽銀牌等肯定。除演奏之外，亦長期投入音樂教育，現任教於美國約翰霍普金斯大學琵琶第音樂學院。

「淬鍊夜之樂」選曲涵蓋羅西尼《G大調第一號弦樂奏鳴曲》、德沃札克《E大調弦樂小夜曲》與柴科夫斯基《C大調弦樂小夜曲》3首弦樂經典；1月6日晚間在國家兩廳院演奏廳演出，詳詢OPENTIX。

