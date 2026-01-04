自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝週末．藝週推薦展覽】定義時代的靈感圖鑑─2026貼近文化脈動10大國際展覽

2026/01/04 05:30

莫娜．哈透姆2015年作品〈地圖〉。（Dean Saric © Mona Hatoum攝影，普拉達基金會提供）莫娜．哈透姆2015年作品〈地圖〉。（Dean Saric © Mona Hatoum攝影，普拉達基金會提供）

文．攝影／林昱晴

奧拉弗．埃利亞松2015年作品〈色彩實驗第78號〉。（© 2015 Olafur Eliasson，梵谷博物館提供）奧拉弗．埃利亞松2015年作品〈色彩實驗第78號〉。（© 2015 Olafur Eliasson，梵谷博物館提供）

雲上舞白，彩通（Pantone）2026年度代表色彩以「雲舞者」（Cloud Dancer）定調，那輕盈通透的存在，宛如在喧囂世界中捎來柔語呢喃的寧謐。將空靈的白色調，化為一張空白畫布，象徵你我對於嶄新開始的嚮往。讓心靈歸於平靜，使思緒得以漫遊，讓創意自由呼吸，為創新留下未知的空間，你將重新發現向內探索自我所渴望的安撫力量。而藝術，就是這把關鍵之鑰，啟動你的審美，轉化你的思考，喚醒你的行動。10大國際展覽化身尋索靈感的圖鑑，對應著「雲舞者」的想像，這是色彩的哲學，也是美學的張力，在極簡之白中，蘊含著改變世界的能量。

空山基2019年作品〈空山性感機器人─懸浮〉。（© Hajime Sorayama，Courtesy of NANZUKA，CREATIVE MUSEUM TOKYO提供）空山基2019年作品〈空山性感機器人─懸浮〉。（© Hajime Sorayama，Courtesy of NANZUKA，CREATIVE MUSEUM TOKYO提供）

米蘭普拉達基金會／流離與感知的臨界狀態

亞歷山大．麥昆2009年秋冬時裝秀後台。（Robert Fairer Archive攝影，V&A博物館提供）亞歷山大．麥昆2009年秋冬時裝秀後台。（Robert Fairer Archive攝影，V&A博物館提供）

莫娜．哈透姆出生於黎巴嫩貝魯特的巴勒斯坦家庭，自1980年代展開藝術生涯，創作直指權力、流離失所與身體感知之間的緊繃關係。1990年代，她轉向雕塑與大型裝置創作，將日常物件、空間結構與感官尺度，轉化為具有心理強度的視覺語彙。她擅長以極簡主義的形式結構，承載詩性的張力與隱喻，同時暗藏高度的情感與政治能量。米蘭普拉達基金會自1月29日至11月9日展出「莫娜．哈透姆：之上、之下與其間」，聚焦其藝術表現的3大原型元素：網、地圖與格柵。地面以逾3萬顆玻璃球，拼構為隱約可見各大洲輪廓的世界地圖，藝術家將這個不穩定的配置視為「鬆動且未被界定的疆域」，隨時可能因外在力量的侵擾而破滅。

馬歇爾．杜象1919年作品〈LHOOQ〉。（紐約現代藝術博物館提供）馬歇爾．杜象1919年作品〈LHOOQ〉。（紐約現代藝術博物館提供）

阿姆斯特丹梵谷博物館／黃：超越梵谷的色彩

榮．穆克2016-2017年作品〈塊體〉。（Eugene Hyland攝影，森美術館提供）榮．穆克2016-2017年作品〈塊體〉。（Eugene Hyland攝影，森美術館提供）

黃色是傳達陽光與溫暖的理想色彩。早在梵谷之前，透納便已極盡張揚地以黃色描繪太陽，以至於評論家戲稱他罹患了「黃熱病」。約在1900年前後，黃色成為現代性的象徵。法國前衛小說以醒目的黃色封面挑戰傳統，藝術家們將這些書籍描繪入畫，視其為推動時代革新的標誌。阿姆斯特丹梵谷博物館自2月13日至5月17日策畫「黃：超越梵谷的色彩」展覽，是首度深入探討「黃色」在梵谷及其他藝術家們心中所承載意義的展覽，梵谷、康丁斯基的畫作、奧拉弗．埃利亞松的裝置作品……，引領眾人理解藝術家如何藉由黃色，回應自然、信仰與內在情感。阿姆斯特丹音樂學院的學生們特別以展品為靈感創作樂曲，藉由流洩於展場的音符，回應靈動色彩的妙不可言。

瑪麗蓮．夢露1956年肖像照。（Cecil Beaton攝影，倫敦國家肖像館提供）瑪麗蓮．夢露1956年肖像照。（Cecil Beaton攝影，倫敦國家肖像館提供）

CREATIVE MUSEUM TOKYO／空山基：光．透明．反射

詹姆斯．特瑞爾2025年作品〈俯視所見─穹頂〉。（Mads Smidstrup攝影，奧胡斯藝術博物館提供）詹姆斯．特瑞爾2025年作品〈俯視所見─穹頂〉。（Mads Smidstrup攝影，奧胡斯藝術博物館提供）

如同達文西以暈塗法捕捉空氣透視感，印象派以點描呈現光線一般，日本藝術家空山基持續以創作逼近難以實現的視覺幻象──光、透明與反射，他的作品旨在捕捉不可見之物，探究人類的深層感知，如其所言：「為了描繪光，必須描繪空氣；為了描繪空氣，必須描繪透明；而關鍵在於如何掌握反射的表現。」空山基史上最大規模回顧展「空山基：光．透明．反射」，3月14日至5月31日於東京CREATIVE MUSEUM TOKYO登場。出自空山基之手的機器人、動物與恐龍，那高度拋光、近乎無瑕的存在，呈現了超越肉身極限的未來想像，引導我們思索一個有機生命與機械文明融合的世界，其中最為深層的提問在於：科技能否超越身體的極限，為人類帶來永生？

羅伯特．科司考特1975年作品〈喬治．華盛頓．卡佛橫渡德拉瓦河：美國歷史教科書的一頁〉。（盧卡斯敘事藝術博物館提供）羅伯特．科司考特1975年作品〈喬治．華盛頓．卡佛橫渡德拉瓦河：美國歷史教科書的一頁〉。（盧卡斯敘事藝術博物館提供）

V&A博物館／伸展台：時裝秀的藝術

芙烈達．卡蘿1940年作品〈夢境（床）〉。（泰德現代美術館提供）芙烈達．卡蘿1940年作品〈夢境（床）〉。（泰德現代美術館提供）

時尚史學家卡羅琳．伊凡絲在《機械的微笑》（The Mechanical Smile）當中書寫時裝秀的起源時，她將我們帶回到經濟大蕭條及更早的年代。V&A博物館鄧迪分館自4月3日至2027年1月17日舉辦「伸展台：時裝秀的藝術」特展，回溯時裝秀自19世紀末巴黎高級訂製沙龍的尊榮私密，演變為當代即時串流、沉浸式舞台線上直播的服裝展示體驗，以近150年的時空縱深，揭示時裝秀如何從服裝展示，轉化為融合空間、身體、影像敘事的綜合藝術展演形態。早期的攝影、插畫、紀錄片與印刷品，揭示了設計師在第二次世界大戰前如何向顧客與業界傳達服裝的輪廓與設計概念。隨著1960年代後成衣興起，時尚逐漸與影劇娛樂文化密切交織，成為創造奇觀的感官機器。

紐約現代藝術博物館／馬歇爾．杜象大展

2026年最受矚目的藝術盛事，當屬美、法共同策畫、跨越大西洋兩岸的馬歇爾．杜象大展，這是自1973年紐約現代藝術博物館與費城博物館同步為杜象舉辦回顧展後，睽違50年的藝術熱潮。首站於4月16日至8月22日在紐約現代藝術博物館揭幕，秋季移師費城博物館展出，隨後於2027年前往巴黎大皇宮巡展。杜象的思維，改變了藝術家的定義，也改變了藝術本身的定義──從一種主動產出意義的事物，轉變為其意義取決於如何被眾人接收的存在。1950年代，人們關注的是杜象作品中的組合、拼貼意象；1960年代，杜象作品中的觀念性，引發藝術界熱議；1980年代，杜象對性別概念的遊戲，以及性別如何與創作主體交織，尤為突顯。不同世代的杜象研究，總能扣合著時代的現象與思潮而展開詮釋。

東京森美術館／榮．穆克的超寫實雕塑

雕塑藝術家榮．穆克的展覽屢屢創下參觀紀錄，但評論界對他的態度始終分歧。批評者將其類比為蠟像館的擬真奇觀，認為其寫實技術凌駕於思想的深度。然而，這樣的指控本身，或許正落入了藝術家設下的觀看陷阱：在高度逼真的表象之下，觀者被迫直視自身的情緒反應，並意識到這些情緒，如何被藝術家所設定的作品尺度、姿態與空間所精準操控。從誕生前的期待，到衰老、孤寂與疲憊，穆克以極端比例與超乎真實的寫實，呈現人類在不同生命階段中的肉身狀態，他所表述的並非宏大敘事，而是貼近自我的存在經驗。東京森美術館於4月29日至9月23日舉辦榮．穆克雕塑展，最為吸睛的是以100顆人類頭骨堆疊成形的巨型裝置，將死亡轉化為可被凝視的地景。

倫敦國家肖像館／瑪麗蓮．夢露：肖像

回顧20世紀的視覺文化，瑪麗蓮．夢露鮮明的形象定義了潮流的發展。2022年5月，安迪．沃荷〈槍擊瑪麗蓮（鼠尾草藍色）〉在紐約佳士得拍賣會以1.95億美元成交，締造20世紀藝術品拍賣最高價紀錄，是繼達文西〈救世主〉逾4.5億美元成交、克林姆〈伊莉莎白．萊德勒肖像〉2億3636萬美元成交後，藝術拍賣史上第三高價作品。為了慶祝好萊塢一代巨星誕生100週年，倫敦國家肖像館6月4日至9月6日舉辦「瑪麗蓮．夢露：肖像」展，透過20與21世紀攝影師及藝術家的肖像作品，深入探索夢露的一生、演藝生涯與不朽遺產，除了呈現她以藝名「諾瑪－珍」拍攝的早期性感寫真、1962年在馬里布海灘拍攝的最後一組照片，也將展出夢露個人的物件、戲服與劇本。

丹麥奧胡斯藝術博物館／詹姆斯．特瑞爾巨型穹頂裝置

身為「光與空間」運動的先驅，詹姆斯．特瑞爾年輕時曾接受飛行員訓練，對於天際光影、色彩與知覺變幻的感受深深著迷。他將飛行形容為一種冥想經驗，人被天空的無垠所吸納，而光與色彩也隨著高度、時刻與氣候而變化。這些觀察形塑了他對空間與光的理解，擴展其創作的感知面向。他說：「飛行教會我將地平線視為連結大地與天空的介質。我在許多作品中，嘗試與地平線共同創作。」丹麥奧胡斯藝術博物館將於6月19日揭幕藝術家在美術館場域中最大規模的「天空空間」系列作品，在高達16公尺、直徑40公尺的〈俯視所見─穹頂〉巨型裝置中，特瑞爾精密調校的光線，以多變的色彩浸潤整個空間，仰望那通往天空的開口看似遼遠無盡，卻又近在咫尺。

盧卡斯敘事藝術博物館揭幕

由《星際大戰》導演喬治．盧卡斯創立的盧卡斯敘事藝術博物館，9月22日將於洛杉磯博覽會公園揭幕，旨在探索故事如何連結人們，探索人類經驗的本質。盧卡斯表示：「以圖像為媒介的敘事，是一種普世語言。故事都是神話，當它們被形象化呈現時，能夠幫助人類理解生命的奧祕。這些圖像呈現了我們每日所信奉與生活其中的價值。」盧卡斯在2021年5月於紐約蘇富比拍賣會以1531萬5900美元購藏的羅伯特．科司考特1975年油畫作品〈喬治．華盛頓．卡佛橫渡德拉瓦河：美國歷史教科書的一頁〉，也將於開幕大展呈現，此畫以漫畫圖像的辛辣諷刺、極度挑釁的黑人文化表述，以及對藝術史的高調挪用，揭示社會結構的種族鴻溝，重新賦予故事力量與意義，徹底重寫了美國的國族神話。

倫敦泰德現代美術館／芙烈達：一個偶像的誕生

2025年11月20日，芙烈達．卡蘿的〈夢境（床）〉於紐約蘇富比拍賣會以5466萬美元成交，一舉打破3大重要紀錄──卡蘿個人作品的拍賣紀錄、拉丁美洲藝術拍賣紀錄，以及2014年紐約蘇富比歐姬芙〈大花曼陀羅╱白花1號〉以4440萬美元成交的紀錄，成為拍賣會上最高價成交的女性藝術家作品。倫敦泰德現代美術館與休士頓美術館合作策展「芙烈達：一個偶像的誕生」，剖析卡蘿逝世70年後，如何從處境相對邊緣的畫家，躍升為跨越藝術、政治、性別與消費文化的全球性文化符號。展覽以〈夢境（床）〉等30餘件卡蘿的重要繪畫為核心，勾勒其生命軌跡，透過120件橫跨5個世代藝術家的作品，呈現不同社群如何挪用、詮釋並重塑她的形象與生命故事，成為承載著欲望、創傷、抵抗與希望的視覺圖像。展期為6月25日至2027年1月3日。

