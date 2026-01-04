【家庭plus．徵文大拼盤】普發一萬 親子別翻臉

圖／陳佳蕙

普發一萬元，好好利用這一萬元，別引起親子衝突，轉換成很好的理財機會……

圖／陳佳蕙

〈一起參與規畫〉分成三份 孩子有參與感

文／妙憶（桃園市）

請繼續往下閱讀...

政府普發一萬元的消息一出，身邊不少朋友都在討論：「孩子那份要讓他自己花，還是父母留著比較實際？」我也曾經擔心，這筆錢會不會在家裡掀起小小的親子衝突。

但真正領到之後，我們家的討論比我原本想像得順利許多。

雖然一萬元不算大，但對剛被公司資遣、生活開銷變得比較吃力的我來說，確實是一筆可以稍微緩一下呼吸的補貼。而孩子也提出自己的想法，他說現在都在教「要從小學習理財」，希望能一起參與規畫。

於是我們開了家庭小會議，從各自的想法聊到，「需要」與「想要」的差別，反覆討論後，最後決定把這筆錢分成三部分：一部分用在家庭開銷上；一部分讓孩子自由運用；剩下的一部分存起來，當做未來的小基金。

看著孩子願意一起思考、討論，也願意在他能力範圍內分擔家裡，我突然覺得這一萬元帶來的，不只是金錢，而是孩子在慢慢長大、開始負責的一個小提醒。

所以我們家沒有出現「搶錢」場面，反而多了一次練習溝通、一起規畫的小確幸。

〈練習管理金錢〉分批給付 親子都安心

文／朱家賢（新北市）

普發一萬元到手後，許多家長最怕的不是錢怎麼花，而是孩子會不會「一次梭哈」。十歲的孩子，開始有自己的喜好，也懂得欲望的重量，但還不太懂金錢的節奏。這時候，與其一次把一萬元全給他，不如採取「分批給付」的方式，既給予使用權，也陪孩子一起練習金錢的呼吸。

我家選擇的方法很簡單：先把一萬元放在爸爸這裡，做為「安全保管」，然後每個月給孩子一千元。這筆錢要花掉、存起來，或者攢著等更大的目標，都交由孩子自己決定。

每個月的一千元，就像一個小型練習場。孩子開始會問：「如果我這個月不花，下個月能不能變兩千？」、「我存三個月，就可以買那個大型積木嗎？」這些問題，其實就是理財教育的起點：懂得等待、懂得取捨、懂得規畫。

而最明顯的改變，是家長也鬆了一大口氣。因為不用擔心一萬元全數瞬間蒸發，也不用面對孩子衝動購物後的懊悔。

一萬元分批給，看似只是避免一次花光，但更重要的是，讓孩子練習管理自己，也讓爸媽安心陪著他慢慢長大。

〈正好機會教育〉不說教 讓孩子想清楚

文／林莉羚（新北市）

政府普發一萬元後，我們家族群組突然變得非常熱鬧。表弟剛念國一，他媽媽分享了一張截圖，上面是一萬元的入帳通知。

下一秒，表弟的訊息跟著跳出來：「這是我自己的吧？我要買滑板！」表弟堅持那是「政府直接給他的」，他應該可以做主。舅媽則擔心他衝動購物，甚至說要「先保管起來」。兩人的態度愈來愈強硬，群組裡的大人也開始各自提出意見，彷彿開了一場法律與理財的線上公聽會。

最後是舅舅出面緩和，他提出折衷：先讓表弟挑一件最想要、又不會太貴的東西，其餘的暫時留著。表弟雖然失望，但還是乖乖答應。

幾天後，我看到他在家族群組貼了一張照片，是一頂他想很久的安全帽。他說想先買這個，等之後真的學會滑板，再考慮其他裝備。

這一萬元雖然差點讓親子翻桌，但也讓表弟第一次試著衡量「想要」和「需要」。不是大人的說教，而是他自己慢慢想出來的。

普發一萬元讓不少家庭多了一次練習，怎麼在金錢與自由之間，找到彼此都能接受的距離。

〈也算智慧投資〉報名冬令營 父母也贊助

文／江宜貞（新北市）

原本以為那筆一萬元只是孩子的小零用金，結果他居然眼睛一亮，開口說：「爸媽，你們的一萬元也借我湊去冬令營！」我先愣了一秒：這小子膽子愈來愈大了吧？但仔細一想，如果寒假整天待在家，無聊得盯著螢幕，還老是抱怨「好無聊」，倒不如送他去冬令營，動一動、交交朋友。

孩子開始列出冬令營的亮點：科學實驗、團隊遊戲、戶外探險……每一項都讓他眼睛閃閃發亮，像發現寶藏一樣。既然他這麼有興趣，爸媽也能輕鬆幾天，不必每天追著喊：「不要再滑手機！」、「快去做作業！」這筆錢值得花。

最後，我們決定把自己的一萬元加上孩子的一萬元，直接報名冬令營。孩子興奮得像中了樂透，開始計畫帶哪些文具、衣物，還討論要跟誰同隊最有趣。

想想這次「反被要求」其實挺妙的，孩子主動表達需求，父母也樂得輕鬆。錢沒被浪費，孩子快樂又充實，爸媽更省下了寒假監督的力氣。誰說理財教育只是存錢、節省？有時候，把錢花在孩子熱情所在，也是一種智慧投資啊！

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法