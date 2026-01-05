【藝術文化】2025金馬奮獎首度實體化 馮光遠脫口秀嘲諷2025政治荒謬劇

馮光遠創辦的《給我報報》2025年「金馬奮獎」首度實體化，以單人脫口秀形式回顧過去1年的台灣政壇事件。（記者潘少棠攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由資深媒體人、作家馮光遠創辦的《給我報報》，以獨特的嘲諷風格針貶時事，每年歲末皆會舉辦「金馬奮獎」，表揚年度最荒謬的新聞人物或事件。過去該獎項多以專欄或網路文字形式發表，2025年度的「金馬奮獎」首度轉型為實體頒獎典禮，昨（4）日晚間於台北十方音樂劇場登場。這場名為「2025年金馬奮獎頒獎典禮」的演出，以單人脫口秀形式回顧過去一年的台灣政壇，現場約110個座位座無虛席，活動中並引用《自由時報》提供之新聞照片做為時事對照。

馮光遠在開場時打趣表示，金馬奮獎緣起於2008年馬英九執政時期，因時任苗栗縣長的劉政鴻興建「馬英九奮鬥館」引發爭議，團隊遂將兩者結合創立此獎。今年首次嘗試將紙上幽默具象化，馮光遠在台上展現「嬉皮式」幽默，笑稱自己工作20分鐘腦袋就會當機，並揶揄去年台灣政壇出了兩位「寶」，一位喜歡孤獨最後進了看守所（柯文哲），另一位則是習慣性咆哮（黃國昌），讓他聯想到日本桌球選手張本智和。

典禮仿效金馬獎機制，將入圍者的爭議事件轉化為電影名稱。競爭激烈的獎項部分，「最佳攝影獎」由國民黨智庫副執行長凌濤以《老派》獲獎。馮光遠調侃，凌濤傳送私密照片示愛的方式雖然「老派」，但後續發展卻出人意表。馮光遠指出，事件曝光後，凌濤為了自清，竟主動透露對象是「F先生」，此舉等同凌濤間接承認自己傳送私密照給男性，不自知地「自爆」，馮光遠笑稱這展現了「想幹什麼就幹什麼」的過人膽識，也讓這齣戲碼更加荒謬。

「最佳剪接獎」則頒給「館長」陳之漢，片名為《好孩子》。馮光遠分析，館長赴中國後，經過「剪接」彷彿變了一個人，從原本口無遮攔的形象轉變為守規矩的「好孩子」，不再提及敏感詞彙；同組入圍的民眾黨立委黃國昌則以《犯罪直播》獲提名，諷刺其說話總是4個字1組亂跳，且習慣在直播中以咆哮方式表達「義正詞嚴」。

備受矚目的「最佳編劇獎」由醫師陳佩琪以《越越獄試，28年毀滅倒數》奪下。馮光遠幽默表示，陳佩琪透過行動教導大眾如何使用ATM存入大量現金，展現了「錢多沒關係，可以安全處理」的編劇邏輯，且在丈夫進入看守所後，日夜精進自己，將自身編入「司法迫害」的劇本之中。

象徵最高榮譽的「終身成就獎」頒給前總統馬英九，片名取為《花漾少女心》。馮光遠指出，馬英九對眼袋的保養展現了「如少女般的呵護」，且自己從2008年嘲諷至今，雙方淵源頗深，他更透露當年受金溥聰之邀擔任台北市市政顧問，卻因無法忍受與潘恆旭等人同桌開會，幾日後便主動請辭的往事。

此次演出由十方音樂劇場主辦，本次馮光遠將文字轉化為舞台語言，透過約120分鐘的脫口秀，將政治人物的言行轉化為笑料，台下觀眾反應熱烈，讓嚴肅的政治議題在笑聲中獲得另類的檢視與宣洩。

