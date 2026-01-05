自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】富邦美術館「共鳴」典藏展 艾未未37萬顆樂高重塑《最後的晚餐》

2026/01/05 05:30

【藝術文化】富邦美術館「共鳴」典藏展 艾未未37萬顆樂高重塑《最後的晚餐》艾未未運用37萬個樂高積木打造近7米寬的《最後的晚餐（粉紅）》。
（富邦美術館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕富邦美術館推出的「共鳴：光、愛與色彩的交響」典藏展，匯聚達米恩．赫斯特（Damien Hirst）、喬治．巴塞利茲（Georg Baselitz）、艾未未、江賢二以及薛保瑕等16位國內外重要當代藝術家，以「剎那即是永恆，光在被感受的瞬間成立」為核心，透過繪畫、雕塑與裝置等多樣形式，聚焦光線、色彩與材質之間的能量互動，引領觀眾探索內心光芒與生命蘊含的柔性力量。即日起至4月20日於3樓日光展廳展出。

展覽中極受矚目的焦點為藝術家艾未未的作品《最後的晚餐（粉紅）》（The Last Supper in Pink），寬度近7公尺的巨幅作品以同名經典宗教壁畫為原型，捨棄傳統繪畫媒材，改採37萬個樂高積木拼建而成。作品利用積木的像素化特質，讓觀者在移動位置時，會隨著角度轉換感受到色彩與結構之間截然不同的視覺層次，艾未未透過這種日常玩具媒材重新詮釋嚴肅的宗教敘事，形成當代藝術與古典母題之間的趣味對話。

此外，展場也同步呈現多件重量級收藏。由大理石打造的台北知名地標《LOVE》以縮小版本現身美術館，並與霓虹燈作品並置，形成石材與燈光、巨大與微縮之間的對照。此外，展覽特別安排了一項驚喜亮點，精選達米安．埃維斯（Damian Elwes）近10件描繪藝術家工作室的系列作品，帶領觀眾走入畢卡索、馬諦斯、草間彌生等大師分布於世界各地的創作空間，讓觀眾一窺藝術產生的現場。展覽詳詢富邦美術館官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應