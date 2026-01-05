【藝術文化】富邦美術館「共鳴」典藏展 艾未未37萬顆樂高重塑《最後的晚餐》

艾未未運用37萬個樂高積木打造近7米寬的《最後的晚餐（粉紅）》。

（富邦美術館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕富邦美術館推出的「共鳴：光、愛與色彩的交響」典藏展，匯聚達米恩．赫斯特（Damien Hirst）、喬治．巴塞利茲（Georg Baselitz）、艾未未、江賢二以及薛保瑕等16位國內外重要當代藝術家，以「剎那即是永恆，光在被感受的瞬間成立」為核心，透過繪畫、雕塑與裝置等多樣形式，聚焦光線、色彩與材質之間的能量互動，引領觀眾探索內心光芒與生命蘊含的柔性力量。即日起至4月20日於3樓日光展廳展出。

展覽中極受矚目的焦點為藝術家艾未未的作品《最後的晚餐（粉紅）》（The Last Supper in Pink），寬度近7公尺的巨幅作品以同名經典宗教壁畫為原型，捨棄傳統繪畫媒材，改採37萬個樂高積木拼建而成。作品利用積木的像素化特質，讓觀者在移動位置時，會隨著角度轉換感受到色彩與結構之間截然不同的視覺層次，艾未未透過這種日常玩具媒材重新詮釋嚴肅的宗教敘事，形成當代藝術與古典母題之間的趣味對話。

此外，展場也同步呈現多件重量級收藏。由大理石打造的台北知名地標《LOVE》以縮小版本現身美術館，並與霓虹燈作品並置，形成石材與燈光、巨大與微縮之間的對照。此外，展覽特別安排了一項驚喜亮點，精選達米安．埃維斯（Damian Elwes）近10件描繪藝術家工作室的系列作品，帶領觀眾走入畢卡索、馬諦斯、草間彌生等大師分布於世界各地的創作空間，讓觀眾一窺藝術產生的現場。展覽詳詢富邦美術館官網。

