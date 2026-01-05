自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】巴雀藝術Folk客頌「客返風弦」 室內樂演繹客家歌謠

2026/01/05 05:30

「客返風弦」以弦樂四重奏為核心，將熟悉的客家歌謠與旋律放入室內樂精緻的織度中。（巴雀藝術提供）「客返風弦」以弦樂四重奏為核心，將熟悉的客家歌謠與旋律放入室內樂精緻的織度中。（巴雀藝術提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕連續4年獲選「Taiwan Top」演藝團隊的巴雀藝術，2026年「室〞重瘋」系列序章Folk客頌，將以「客返風弦」為題，2月於風城新竹演出。

做為新竹縣傑優孵育團隊及Taiwan Top跨域創新管弦樂團，巴雀藝術團長張皓翔表示：「當弦樂像風一樣吹過，新竹的風會把聲音送得很遠；而我們希望，那些被送出去的旋律，也能帶人回到自己心裡的家鄉。」

「客返風弦」以弦樂四重奏為核心，將熟悉的客家歌謠與旋律放入室內樂精緻的織度之中；曲目以多首廣為人知、帶有土地紋理的旋律為線索，包含〈挑擔歌〉、〈月光光〉、〈十八姑娘〉、〈老腔山歌〉等，還有郭芝苑《六首台灣交加仔調》（陳以德改編），讓觀眾既能哼得出、也能聽見新的層次。

4把提琴像4個世代在同一張餐桌上把話說完，有人提起鄉音、有人接住情感、有人補上沉默、有人把故事收束成願意被傳下去的結尾。巴雀藝術希望透過這套策畫，讓傳統不只是被保存，而是被再次使用；讓古典不只是形式，而是能承接地方語言與生活經驗的容器。

2月7日在新竹縣政府文化局演奏廳演出。詳詢OPENTIX。

