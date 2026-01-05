自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 現代詩

【自由副刊】 蘇紹連／色緻

2026/01/05 05:30

◎蘇紹連◎蘇紹連

◎蘇紹連

──台語「色緻」，即華語「顏色」。辛波絲卡〈金婚紀念日〉詩作中說：「性別糢糊，神祕感漸失，差異交會成雷同，一如所有的顏色都褪成了白色。」（陳黎、張芬齡譯）。

眠夢中看著的一種色緻

並無存在佇醒來的世界

你想欲對目睭底，行出來

金金看著透早浴間仔的鏡

揣著喙䫌閃爍的目屎

有一點仔拍殕仔光的色緻

毋過彼是啥物色緻？一目�仔

就欲黃昏啊，目睭仁

集倚漸漸烏暗的暮色

毋過時間無動靜的感覺是

雄雄消失，一目�仔變色

毋知影日時是按怎過去矣

佇漸層內底，會當揣著樓梯

色緻是按呢一層一層變化

毋過時間將樓梯抽走矣

黑佮白按呢就離甲遠遠遠

紅佮黃呢，藍佮綠呢？

之間攏無變色的過程

若親像拄著一座坑崁

曷敢跳落去

佇色緻之間跳坑崁的光

予你看見，是一條虹

誠媠。若是人生親像按呢

嘛想欲家己跳落去

煞來墜落佇畫布面頂

變做一个崩崩去，散茫茫的形狀

抑是抹色佇一个畫好的物件

按呢才會使存在是無？

眠夢中看著的色緻

按怎予伊佇人間出世？

按怎為伊來號正確的名？

初生的色緻，若紅嬰仔皮膚

退色了後，是一个老歲仔

佇浴間鏡的內底，恬恬金金看

無留半點血色的皮肉

只賰人形框殼

色緻是對佗位去矣

你起床問有體無魂的家己

想欲攑筆畫一幅面模予家己

煞揣無油墨，色緻呢？

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應