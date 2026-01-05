限制級
【自由副刊】 蘇紹連／色緻
◎蘇紹連
．
──台語「色緻」，即華語「顏色」。辛波絲卡〈金婚紀念日〉詩作中說：「性別糢糊，神祕感漸失，差異交會成雷同，一如所有的顏色都褪成了白色。」（陳黎、張芬齡譯）。
．
眠夢中看著的一種色緻
並無存在佇醒來的世界
．
你想欲對目睭底，行出來
金金看著透早浴間仔的鏡
揣著喙䫌閃爍的目屎
有一點仔拍殕仔光的色緻
．
毋過彼是啥物色緻？一目�仔
就欲黃昏啊，目睭仁
集倚漸漸烏暗的暮色
．
毋過時間無動靜的感覺是
雄雄消失，一目�仔變色
毋知影日時是按怎過去矣
．
佇漸層內底，會當揣著樓梯
色緻是按呢一層一層變化
毋過時間將樓梯抽走矣
．
黑佮白按呢就離甲遠遠遠
紅佮黃呢，藍佮綠呢？
之間攏無變色的過程
若親像拄著一座坑崁
曷敢跳落去
．
佇色緻之間跳坑崁的光
予你看見，是一條虹
誠媠。若是人生親像按呢
嘛想欲家己跳落去
．
煞來墜落佇畫布面頂
變做一个崩崩去，散茫茫的形狀
抑是抹色佇一个畫好的物件
按呢才會使存在是無？
．
眠夢中看著的色緻
按怎予伊佇人間出世？
按怎為伊來號正確的名？
．
初生的色緻，若紅嬰仔皮膚
退色了後，是一个老歲仔
佇浴間鏡的內底，恬恬金金看
無留半點血色的皮肉
只賰人形框殼
．
色緻是對佗位去矣
你起床問有體無魂的家己
想欲攑筆畫一幅面模予家己
煞揣無油墨，色緻呢？
