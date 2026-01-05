【家庭plus．親子會客室】當孩子問為什麼

圖／達志影像

文／黃冠凱

孩子的「為什麼」，有時像連珠炮般接二連三，讓人應接不暇。

「為什麼雲會飄？」「為什麼星星會閃？」「為什麼你要上班？」這些問題看似簡單，卻能在最忙碌的時刻打斷你的思路。有時是在我剛回到家、還沒放下公事包時，有時是在餐桌邊剛夾起一口菜時，有時甚至是在深夜，他突然從床上坐起來發問。

曾經，我的第一反應是迅速給出答案，像在會議上回覆主管的提問一樣，精準、簡潔、有效率，因為在職場上，這是我的日常。但慢慢地我發現，孩子的問題並不只是為了「得到答案」，他們其實是在尋找一個對話的契機，一個能夠和你共處、交流、感受彼此存在的時刻。每一次提問，都是在邀請你走進他的世界。

我開始留意自己的回應方式，不再急著用「正確答案」結束對話，而是讓自己多停留幾秒，去聽懂他真正想問的是什麼。

記得有一天傍晚，我們在陽台看著天色變暗，雲彩染上了橘紅色。他突然問：「為什麼月亮跟著我們走？」我原本可以立刻解釋光學原理和距離感知，但那一刻我換了個方式回答：「要不要我們一起假裝月亮是你的朋友，跟著你回家？」

於是，他在回家的途中一路笑著揮手，像是跟一位忠實的朋友道別。月亮從那天起，成了我們之間的共同祕密。

從那以後，我更明白陪伴孩子成長，不只是「回答問題」，更是「一起探索」。孩子的提問像一扇小小的窗，打開後，你會看到他的好奇、他的情感、他的觀察力。而我們的回應，也會決定這扇窗是愈開愈大，還是慢慢關上。

在醫療與科技的工作中，我習慣用數據分析、用公式解釋世界。但在親子關係裡，我學到的卻是另一種智慧：不必急於下結論，而是先與孩子一起經歷那份未知。

有一次，他問：「為什麼雨水會有味道？」我陪他走到院子裡，深吸一口雨後的空氣，再問他：「你覺得像什麼味道？」他說像剛洗好的衣服，也像外婆家的花園。我笑了，那一刻我們不只是分享了答案，而是分享了感覺。

或許，我們的答案並不完美，但那段並肩走過的時光，本身就是最美的解答。因為孩子真正記住的，不是你多麼博學，而是那個願意放下手上事情、與他一起看月亮、一起聞雨味、一起笑著說故事的人。

所以，當孩子問「為什麼」時，試著慢一點回答，甚至先不回答，陪他看看這個問題裡藏著什麼風景，也許你會驚喜地發現，原來你也重新學會了好奇與探索──就像當年你還是個孩子的時候。

