藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．職場多瑙河】職場職稱 按規矩來

2026/01/05 05:30

圖／swawa.com圖／swawa.com

文／蕭福松

上班時間，對面辦公室突然傳來很大的喧鬧聲。

走到門口，就聽到資訊課魯課長忿忿地喊：「請你尊重我好嗎？」回應的是他的高中同學也是同課同事小曾，也大聲回：「滷蛋就是滷蛋，我有說錯嗎？」

「滷蛋」是魯課長的綽號，以前還是課員時，常看到他們哥兒倆在大辦公室開玩笑「滷來滷去」，怎麼這回鬧翻臉了？我招招手：「到我辦公室來吧！」

就座後，我說：「魯課長，你先講吧！」魯課長嚅嚅地說：「我和小曾是高中同學，因為姓魯，同學便給我取綽號叫『滷蛋』，反正大家鬧著好玩，同學私下叫我，我並不介意。可是升課長已一個多月了，小曾每次在辦公室還是『滷蛋』、『滷蛋』大呼小叫，讓我很尷尬，其他同仁也不曉得該怎麼叫我？雖然大家是同學又是同事，但總要有個分寸吧！」

我轉頭問小曾：「你覺得呢？魯課長有沒有說錯？」小曾搔搔頭，歉意地說：「對不起啦！我想說大家都是同學，而且叫綽號感覺還親切些，哪知他今天就不高興了。既然他認為我不尊重他，那我以後叫他課長，不叫『滷蛋』就是了。」

這時換「滷蛋課長」不好意思了，忙回：「大家是同學又是同事，你私下叫我『滷蛋』沒關係，但公開場合，還是希望給我留點面子。」

誤會冰釋，兩人握手言和，我趁機開導：「在社會上做事，對人的稱呼很重要，要顧全對方面子，寧可給對方高帽戴，不要給人穿小鞋，因為人都有自尊心，希望被尊重。私底下大家可稱兄道弟，但正式場合就得照規矩來，這是職場上必要的態度。」

職場上各種「職稱」，都代表其階級、職務、權限，是組織的編制、體制，也是對在那個位子上的人的尊重，不要「見大人必藐之」，不屑叫或隨便叫。

