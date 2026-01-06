自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】文化部「TT之夜」揭曉年度最佳團隊 500萬加碼獎勵金下屆翻倍

2026/01/06 05:30

TT加碼獎金頒獎典禮在衛武營辦桌，地主衛武營藝術總監簡文彬「帶傷」率一級主管們跳舞娛賓，難得一見的小天鵝之舞，雖然手腳不協調，但全場最受歡迎。（記者凌美雪攝）TT加碼獎金頒獎典禮在衛武營辦桌，地主衛武營藝術總監簡文彬「帶傷」率一級主管們跳舞娛賓，難得一見的小天鵝之舞，雖然手腳不協調，但全場最受歡迎。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／高雄報導〕文化部昨（5）日晚間於衛武營舉辦首次「TT（Taiwan Top）之夜」年度交流活動，以「因為同行，所以更好（Taiwan Top, Top Together）」為主題，邀集了114年度Taiwan Top演藝團隊齊聚一堂，並揭曉頒發總金額500萬元的獎勵金給16組獲選「Taiwan Top年度最佳團隊」。

【藝術文化】文化部「TT之夜」揭曉年度最佳團隊 500萬加碼獎勵金下屆翻倍文化部長李遠（左5）親自頒發獎金給4個最高獎金50萬元的團隊，左起台北木偶劇團、河床劇團、驫舞劇場、高雄市管樂團。
（記者凌美雪攝）

文化部長李遠致詞時還原了這次額外加碼獎勵金的初衷。他說，身為文化部長，「我也想不到能夠對表演藝術有什麼貢獻，就想到一個方法，就是儘量去找預算。」於是去找主責「Taiwan Top」補助作業的國藝會董事長林淇瀁，確認了可以為TT加碼500萬。李遠還搶先宣布一個好消息，就是2026年的加碼獎金將由500萬提高為1,000萬。

林淇瀁表示，這項補助不只是榮譽的象徵，也承載對藝術永不妥協的執著、對台灣藝文做出卓越貢獻。感謝評鑑委員用一整年時間走訪全台各地訪視觀察，耗費相當多精力。

創意家吳靜吉則強調，表演藝術是我國文化外交重要的前鋒，必須要政府花點心血、金錢來補助，因此才有「Taiwan Top」計畫，期望大家繼續努力。至於加碼的獎勵金，吳靜吉認為，這不是錦上添花，而是期許好上加好。

此次總金額500萬元的獎勵金，共有16組團隊入選，其中，對位室內樂團、翃舞製作、身聲劇場、榮興客家採茶劇團、財團法人台北愛樂文教基金會、微光製造、義興閣掌中劇團、FOCASA馬戲團、烏犬劇場、故事工廠、薪傳歌仔戲劇團、唱歌集音樂劇場等12個團隊分獲25萬元。

而獲得最高獎金50萬元的4個「Taiwan Top年度最佳團隊」，高雄市管樂團團長林桐毅喊：「沒有最好，只有更好。」驫舞劇場表示，TT給了團隊很大的動力，他們會帶著這個祝福，再讓舞蹈感染更多人；台北木偶劇團則說，會持續帶台灣傳統藝術走出去，「台灣go go go！」河床劇團編導郭文泰表示，河床27年來在台灣與那麼多藝術家一起創作，非常感動，也會繼續加油。

