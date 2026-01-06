自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】李遠訪視高雄2文化基地：這就是我們想要的典型

2026/01/06 05:30

【藝術文化】李遠訪視高雄2文化基地：這就是我們想要的典型文化部長李遠（右）與三餘書店其中2位負責人鍾尚樺（左）、童維辰合影。
（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部自2025年5月公告首屆百大文化基地後，文化部長李遠但凡前往各縣市出席活動，多會利用時間順道訪視當地的文化基地。李遠昨（5）日赴高雄出席Taiwan Top年度交流活動之前，即走訪了蘊含豐富在地故事的「舊打狗驛故事館」與「三餘書店」，李遠表示，「主要是想了解我們當初選出這些文化基地，跟我們原來的想法接不接近？」

【藝術文化】李遠訪視高雄2文化基地：這就是我們想要的典型在園區乘車體驗前，文化部長李遠（右）把象徵通行牌的標誌交給駕駛員，表示可以出發了。
（記者凌美雪攝）

昨日首站前往高雄舊打狗驛故事館，李遠親自搭乘園區的舊鐵道火車，參觀了舊站房成立的故事館及北號誌樓等古蹟歷建後，滿意地說：「這就是非常典型的我們最想要的一個文化基地。」李遠指出，舊打狗驛故事館是從一個點延伸到整個鐵道的文化，甚至一個港口的興衰，並隨著時代連到駁二特區。李遠表示，未來希望把這個文化基地再擴大成一個更大的園區，然後促進觀光。

第2站前進高雄第1家獨立書店「三餘書店」，李遠仔細聆聽了書店營運等相關簡報後，特別關心了文化幣在獨立書店的使用情況，三餘書店創辦人之一鍾尚樺表示，文化幣為書店創造了1年約40至50萬元的收入，約占整體業績的20%，對於某些獨立書店來說，利潤已經足夠付房租了。

鍾尚樺笑說，生意最好的時間點就是文化幣使用截止日的12月31日，以及開始領用的1月1日，「跨年過得很開心。」他也為此將跨年的營業時間延長到12點。他認為，許多孩子確實因為文化幣開始嘗試接觸平常較少閱讀的書籍，文化幣搭配獨立書店加碼，讓孩子願意花1個多小時在書店裡挑書，發揮了很好的功能。

