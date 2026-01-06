【藝術文化】小泉明郎睡夢廢墟間 探索意識與集體記憶

小泉明郎《溶肉》，單頻道 AI 生成黑白影像，7 小時，2025。

（王世邦攝，關美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕關美館推出「睡夢廢墟間—小泉明郎個展」，展出日本當代藝術家小泉明郎近年的3件錄像裝置，結合表演、場景建構、虛擬實境（VR）與人工智慧（AI）的影像表現，將長期被隱藏、壓抑且難以言說的記憶，化為介於睡夢與現實之間的意識張弛。即日起至2月15日在關美館登場。

關美館表示，此展為藝術家首次在台舉辦個展，新作《溶肉》運用人工智慧程式生成影像，藝術家以「這是1部關於人們逐漸失去自由意志的悲劇電影」為提示語，反覆輸入過去催眠療法的黑白照片，透過持續回饋生成如夢境般混亂的影像流動。由AI生成的旁白，使作品呈現出近似意識流的敘事結構，映照科技介入下的主體感受。

另一件5頻道作品《弔祭未來的死者》則由藝術家與20位日本年輕人共同完成，作品源自為期兩天的工作坊，透過儀式化的表演，講述1名日本自衛隊士兵的人生經驗，進而展開對社會政治需求與個體生命、自由之間的意識辯證，藉此揭示集體暴力與國家機器運作下的心理結構。

小泉明郎1976年生於日本，現居橫濱，以實驗錄像裝置與沉浸式創作享譽國際，其藝術實踐核心在於探討私人情感與集體記憶間的張力，並檢視政治、文化或科技權力體系如何塑造個體，持續引導觀者進入心理性的觀看場域。

