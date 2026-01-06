自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】小泉明郎睡夢廢墟間 探索意識與集體記憶

2026/01/06 05:30

【藝術文化】小泉明郎睡夢廢墟間 探索意識與集體記憶小泉明郎《溶肉》，單頻道 AI 生成黑白影像，7 小時，2025。
（王世邦攝，關美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕關美館推出「睡夢廢墟間—小泉明郎個展」，展出日本當代藝術家小泉明郎近年的3件錄像裝置，結合表演、場景建構、虛擬實境（VR）與人工智慧（AI）的影像表現，將長期被隱藏、壓抑且難以言說的記憶，化為介於睡夢與現實之間的意識張弛。即日起至2月15日在關美館登場。

關美館表示，此展為藝術家首次在台舉辦個展，新作《溶肉》運用人工智慧程式生成影像，藝術家以「這是1部關於人們逐漸失去自由意志的悲劇電影」為提示語，反覆輸入過去催眠療法的黑白照片，透過持續回饋生成如夢境般混亂的影像流動。由AI生成的旁白，使作品呈現出近似意識流的敘事結構，映照科技介入下的主體感受。

另一件5頻道作品《弔祭未來的死者》則由藝術家與20位日本年輕人共同完成，作品源自為期兩天的工作坊，透過儀式化的表演，講述1名日本自衛隊士兵的人生經驗，進而展開對社會政治需求與個體生命、自由之間的意識辯證，藉此揭示集體暴力與國家機器運作下的心理結構。

小泉明郎1976年生於日本，現居橫濱，以實驗錄像裝置與沉浸式創作享譽國際，其藝術實踐核心在於探討私人情感與集體記憶間的張力，並檢視政治、文化或科技權力體系如何塑造個體，持續引導觀者進入心理性的觀看場域。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應