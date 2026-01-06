【家庭plus．婚姻研究院】愛的圓舞曲 感謝為伴

圖／達志影像

文／Silence

在香港結婚的那天，完成婚禮儀式，回飯店休息後，我默默地把臉書個人檔案的感情狀況放上「已婚」。

當我這個I人決定結婚時，除了家人，沒有其他人知道這件事。結婚雖然是人生大事，但我只想低調完成。原以為，在大家的上班時間默默更新個人檔案，應該沒人會去注意。想不到還是驚動不少朋友，一則則他們的驚喜或驚嚇的留言，如雪片般飛來。

然而，感覺昨日還在讀著每一則熱騰騰的祝福，一晃眼，就邁入了結婚第十年。此刻的我，回望結婚那天，依然覺得用這方式昭告我的喜事，是我人生中最酷的事。

十年間經歷的事，林林總總。先生常感謝我，願意讓他走入我的生命；也感謝我帶給他快樂，成為他生命的動力。但我覺得我所做的，都是微不足道的小事，若真要感謝，應該由我來說才是。

還記得他的癌症復發，在結婚三週年前夕。那時的我，相當害怕他會發生更糟的事，卻又不敢表現脆弱的一面。本該是我給他勇氣、為他加油，陪他走過每一次的治療，終究還是在他面前落下不爭氣的眼淚。然而，他這位病人居然比我堅強，反而是他安慰我、給我信心，讓我知道他會安然度過。

另外更值得向他道謝的，則是去年初我母親生病，出院後在我家休養近三個月的事。照顧她的期間，我得不到原生家庭讓我喘息的支援，他不用等我開口，便主動分擔許多家事，成為我的神隊友。

那些日子，家人對照護工作的淡漠，增添我內心的煎熬。家人面前，我看似沒事，但私下已崩潰無數幾次。家人給我的傷，他從未冷眼旁觀，始終接住我每一滴眼淚、撐住我每一次崩潰，用他溫柔的方式撫慰我的心靈，陪我走過憂傷。一切的一切，讓我感激不已，也深感我何德何能擁有這男人，在我的生命。

曾經，我很喜歡一個人，但我不是那個人最後的選擇。明知愛情不能強求，我卻還是因事與願違而傷心淚流。不過多年後，當我得知那個人的孩子，在某篇作文寫出媽媽忙著做家事，爸爸卻只顧著玩手遊的無奈時，頓時感到「我不是那個人最後的選擇」多麼值得慶幸，也才明瞭，所有的事與願違，那是上天另有安排。

感謝上天最後賜我一個疼愛我、願與我同甘共苦的人。這個人不僅是我的先生，亦是我的朋友、我的老師、我最重要的靈魂伴侶。儘管上天有點晚才安排我與命定之人相遇，但餘生有他同行，一切都沒關係。

結婚十週年，我想對他說：一直認為，我們就像兩個齒輪，起初因東西文化和生活習慣的差異而需磨合，但隨著時間流轉，我們有默契地運轉了十個四季。這十年，有苦有樂。在你的帶動下，我們這兩個齒輪不停地和諧旋轉，像極了兩人一起共舞人生，跳著一首又一首愛的圓舞曲。

何其有幸，今生能與你相遇。感謝你給了我錫婚（十分的諧音梗）美好的十年，我十分榮幸繼續與你共舞餘生，也請容我在此預約你的來生。

雖然，你跳舞的姿態很老派，但，我愛！

