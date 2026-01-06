自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．香草隨食札記】石薺薴 台灣犬香薷

2026/01/06 05:30

在民間，石薺薴常被稱為「痱子草」，性溫，常用來煮水泡澡。在民間，石薺薴常被稱為「痱子草」，性溫，常用來煮水泡澡。

文、圖／蔡以倫

社大同學在新店有個開心農場。某日取來一段枝葉，葉色翠綠，散發清香，卻一時說不上名字。只知道它生命力旺盛、長勢良好，希望我能幫忙確認。輕輕揉搓葉片、比對確認，這株看似尋常的小草，正是東亞原生香氛植物──石薺（讀音ㄐㄧˋ）薴。

順著名字追索，才赫然意識到，台灣對芳香植物研究，已有近百年歷史。1930年代，任職總督府的研究員藤田安二，曾在台灣山林與原野間蒐集石薺薴標本，並注意到不同產地，在香氣與化學成分上存在差異。這樣的觀察，在當時可說相當細膩。

石薺薴為脣形科乾汗草屬（Mosla），日文稱為「犬香薷（讀音ㄖㄨˊ）屬」。藤田安二以化學專長，嘗試透過精油成分來區分台灣各地石薺薴族群，雖未被傳統植物分類學採納，但以今日理解來看，脣形科植物本就容易因海拔、氣候與風土差異，在香氛成分上產生變化，他的觀察反而顯得前瞻。

他將石薺薴稱為「台灣犬香薷」，意指產自台灣、外形與香薷相似卻更為細小的植物。然而在民間，石薺薴更常被稱為「痱子草」，性溫，常用來煮水泡澡，舒緩夏季肌膚不適。

近年來，宜蘭雙連埤所產石薺薴，因帶有特殊花果調性香氣，以「犬香薷」之名發展精油應用。植物在被重新命名與看見之前，其實早已深植於日常生活之中。

我試著將那株石薺薴進行扦插，發根後移植到北海岸香草園，很快便適應環境，如今枝葉舒展，開出細小清雅的穗狀花。原生植物對土地的回應，總是誠實而直接。

如今，石薺薴已成香草園裡茂盛的視覺焦點。古人泡澡用的青草，走進當代成為香氛精油，本土香草靜靜展現的堅韌生命力，正是這座島嶼一直以來的氣味。（作者為淡水香草街屋主人）

