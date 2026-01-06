限制級
【自由副刊】 羅毓嘉／空襲生存指南
◎羅毓嘉
．
聽見那聲音了嗎？
那不是風。是你不能思考的時間。
時間的毛邊
從屋頂上走過。
玻璃碎片不會問你要不要活。
不問你明天的早餐吃什麼。
．
放下手機。不要嘗試拍下
你即將死去的樣子。記憶是種奢侈。
你現在需要的是
從光亮中撤退。回去有牛奶的冰箱，
與家人熟睡的地方。
．
離開窗子——
窗子不再是觀看世界的通道。
是會向你投擲的機器，
父親發怒前的臉。
．
找兩面牆
像是兩位沉默的證人。
儘管他們不太在乎你信誰，愛誰，欠誰。
讓它們站在你與世界之間，
讓牆讀一會兒你的臉。
．
伏下，低於一切弧線，
用你擁抱過愛人們的手臂
抱住你自己。
你是最後的堡壘。你是
自己的地平線。
．
如果你在戶外，
請成為石頭。
成為混凝土。裝成一段被遺忘的詩句。
成為一切可以不動的東西。
風會吹過，會忘記你。
．
在車裡？熄燈。
讓引擎停止呼吸。
你也屏息。
離開它，像你曾離開那些不值得的人。
躺下。就算地是熱的，就算柏油不愛你。
．
張開嘴。捂住耳朵。
為了不讓肺爆裂，
為了不讓耳膜記住太多死亡的聲音。
這是你能做的最小的祈禱。
．
不要相信爆炸後的沉默。
那是一張鋪著白布的桌子，
有人在上面等著上第二道菜。
保持安靜。保持安靜。
像你也曾經為了遠離的戀人
忍住哭聲。
．
現在你知道了。
你比昨天的你更靠近活著。
祈禱在某一個更遠的平行時空
能夠說出一句：
「我祝福您明日安康。」
