藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】匯聚世界一線音樂家 NSO黃俊文與好朋友們室內樂音樂節登場

2026/01/07 05:30

客席音樂家們（持插畫風影像牌者，後排左起中提琴家提摩西、大提琴家丹尼爾，前排左起鋼琴家伊農、策畫人黃俊文、次女高音珍妮佛、小提琴家林品任）與NSO、NSYO音樂家群開心合影。（記者凌美雪攝）客席音樂家們（持插畫風影像牌者，後排左起中提琴家提摩西、大提琴家丹尼爾，前排左起鋼琴家伊農、策畫人黃俊文、次女高音珍妮佛、小提琴家林品任）與NSO、NSYO音樂家群開心合影。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕第4屆「NSO黃俊文與好朋友們室內樂音樂節」昨（6）日登場，不僅匯集國內外頂尖音樂家，本屆參演的NSO成員堪稱歷來最多，且首度加入NSYO的青年音樂家群，以及邀請到美國知名次女高音珍妮佛．詹森．卡諾登台獻唱，再度大步推展了室內樂的深度、廣度與趣味度。

記者會現場演出片段，左起小提琴家林品任、NSO小提琴家曾婕安、次女高音珍妮佛．詹森．卡諾、NSO大提琴家唐鶯綺、NSO中提琴家陳猶白。（記者凌美雪攝）記者會現場演出片段，左起小提琴家林品任、NSO小提琴家曾婕安、次女高音珍妮佛．詹森．卡諾、NSO大提琴家唐鶯綺、NSO中提琴家陳猶白。（記者凌美雪攝）

回顧過去3年，已累積20位國內外音樂家、近30位NSO成員，共同完成16場計25首室內樂作品，讓人不禁讚嘆「好朋友愈來愈多」。在昨日的音樂節記者會上，黃俊文親自介紹所有參演者，有老朋友也有新面孔，尤其有幾位也是在國際上知名音樂節的主辦者，黃俊文說，很開心看到這個音樂節成為世界一線音樂家匯聚的舞台。

今年參演的客席音樂家包括小提琴家林品任、中提琴家提摩西．李道特、大提琴家丹尼爾．繆勒－修特、單簧管朱玫玲、次女高音珍妮佛．詹森．卡諾以及鋼琴家伊農．巴納坦、翁重華等；NSO音樂家群則有鄧皓敦、曾智弘、陳怡茹、蔡竺君、洪章文、曾婕安、黃瑞儀、呂昭瑩、陳猶白、上地彩門、連亦先、黃日昇、唐鶯綺、蘇億容、安德石、林于斐、簡凱玉、解瑄，以及NSYO青年音樂家群安仕凱、曾慶稦、林玄晉，共計29位。

「品任是我非常欣賞的台灣小提琴家，這也是他第3次參與，回到熟悉的台灣，與熟悉的NSO夥伴再度合作。中提琴家提摩西則是第2次參與。」黃俊文笑說，提摩西娶了台灣太太，也算是半個台灣人，中文愈來愈流利。至於大提琴家丹尼爾，已是多次來台，在台灣有很多樂迷。

首次訪台的鋼琴家伊農，是紐約愛樂創立以來，第一次特別為鋼琴家設立頭銜的音樂家，在獨奏與室內樂領域都擁有極為傑出的造詣，特別提早抵台的伊農說，「我能感受到大家對這個音樂節投入的用心，我自己也曾擔任策展人，非常理解其中的辛苦。第一次來到台灣，受到非常熱情的款待，也激發了我們更多的音樂靈感。」

次女高音珍妮佛則是首訪亞洲就是登台，黃俊文說，「她是大都會歌劇院的次女高音，我們認識多年，相信她的加入，將為音樂節帶來更多元的色彩。」珍妮佛則說，非常開心有機會來到台灣，每次彩排都讓她非常期待。

NSO代理首席鄧皓敦表示，這個音樂節已經慢慢成為一個重要的傳統。「在繁忙的演出工作中，能與國際音樂家共同合作、彼此學習，是一件非常開心的事。」

除了昨晚率先登場的「搖擺美國—阿帕拉契之夜」外，今日起還有3場音樂會，其中，今晚在國家音樂廳的「奇幻音想」最特別，安排了NSYO青年大提琴學員參與演出維拉－羅伯斯為8把大提琴所譜寫的第1號《巴西風格的巴赫組曲》，由德國大提琴家丹尼爾．繆勒－修特領奏，讓室內樂成為世代交流的重要場域；此外還有維拉–羅伯斯為次女高音和8把大提琴所作的〈詠嘆調〉，選自第5號《巴西風格的巴赫組曲》；以及法雅為次女高音、長笛、小提琴、中提琴、大提琴與豎琴所作的《賽姬》；諾曼為8把小提琴作的《跑車浪漫旅》，以及佛瑞的《G小調第2號鋼琴四重奏》，黃俊文認為這是一套很罕見、難得聽到的作品。

1月8、9日將分別在台北國家音樂廳及雲林聲泊廳演出第3套曲目，節目主題是「琴戰背影」，曲目包括德布西的《長笛、中提琴與豎琴奏鳴曲》、雷史畢基為次女高音與絃樂四重奏所作《黃昏》，以及艾爾加的《A小調鋼琴五重奏》。詳詢OPENTIX。

