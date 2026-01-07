【藝術文化】大衛林區80冥誕 高市電影館播代表作向大師致敬

大衛林區作品《穆荷蘭大道》劇照。

（高市電影館提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高市電影館公布2026首波強檔，1月節目內容橫跨影史大師、國際影展得獎作品與當代亞洲導演作品，首先登場的是「夢是最真的現實：2026大衛林區紀念專題」。世界名導大衛林區今年適逢80歲冥誕，高市電影館特選《象人》等7部劇情長片，向這位前衛電影大師致敬。

大衛林區代表作《象人》劇照。

（高市電影館提供）

電影館表示，大衛林區去年年初病逝於美國洛杉磯，今年適逢林區80歲冥誕，因此特選了《象人》、《沙丘魔堡》、《藍絲絨》、《我心狂野》、《雙峰：與火同行》、《穆荷蘭大道》等劇情長片，以及全台首次以原聲版本登上大銀幕的《史崔特先生的故事》，向名導致敬。

請繼續往下閱讀...

電影館指出，走進大衛林區的電影世界，就像踏入一個熟悉卻介於現實與夢境的世界，看似平凡的日常場景，往往在不知不覺中滲入詭譎氣息，引領觀眾進入充滿謎團與心理張力的觀看經驗；大衛林區的作品不急於給出答案，而是透過陰暗氛圍、懸疑節奏，以及對慾望與暴力的隱晦凝視，讓不安感在影像中慢慢擴散，這種難以定義、卻一眼就能辨識的創作風格，後來被稱為「Lynchian」，也成為許多影迷、創作者反覆回望與致敬的靈感來源。

專題也規畫了映後座談，10日《象人》場次邀請台北金馬影展執行委員會執行長聞天祥擔任講者；17日《沙丘魔堡》映後則由影評人但唐謨主講，帶領觀眾深入林區的電影宇宙。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法