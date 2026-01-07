自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】看醫生 請「對號入座」

2026/01/07 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／齊威

老人家年紀大了，身體難免有些病痛，這是人生必經的過程。我的母親今年85歲，隨著年紀增長，必須定期到醫院看診。

媽媽常看的科別，包括骨科、心臟內科、腎臟內科、神經內科和復健科，堪稱醫院的「熟門熟路VIP」。但是，陪她看診的過程中，我卻發現了一個既有趣又令人頭疼的「奇怪現象」，就是「搞錯劇本」！

舉例來說，每次去心臟內科，她應該要跟醫師報告心臟方面的情況，結果，她一坐下來，就很認真地告訴醫師：「醫師啊，我最近頭痛睡不著覺！」換到神經內科的門診時，本來應該談談頭暈、手抖、記憶力等神經問題，結果媽媽又換了劇本：「醫師啊，我腰好痛，腿也痠得不得了！」我心想這應該是看骨科的台詞吧？最經典的一次，是去骨科看診。媽媽理應告訴醫師她的腰痛、膝蓋不舒服，但她卻說：「醫師，我最近覺得心臟一直砰砰跳，還一直想吐，好可怕啊！」這下子換骨科醫師傻眼：「阿媽，這個要請心臟科處理啦！」

就這樣，媽媽每次看診，總是把「另一科」的狀況帶去，搞得每位醫師就像在接龍。雖然這樣的場景讓我哭笑不得，但也讓我反思：這樣的「錯位抱怨」，其實在老人家身上很常見。

為什麼會出現「對醫師說錯話」的情況？我認為主要原因有三：

1.老人家記憶力下降或分心，年紀大了，腦袋容易混淆。今天記得頭痛，明天想起腰痛，到了診間只好「想到什麼就說什麼」。

2.「看醫師一次就要說完」的心態。有些長輩覺得看醫生難得機會，一坐上診間，就想把所有症狀一次傾倒出來，生怕「沒說到」會吃虧。

3.對科別分工的概念模糊。在老人家的觀念裡，醫師就是「看病的」，不論科別，誰都應該能解決，就像修車，不管是輪胎還是引擎，反正都交給師傅嘛！

因為醫師是專科分工，如果在有限的診間時間裡說了「不相關的症狀」，醫師就難以精準掌握重點，甚至可能忽略真正需要處理的狀況。屆時問題沒解決，甚至還可能延誤治療，徒增困擾。

提供有類似狀況的家屬和長輩幾個小祕訣：

準備劇本。準備幾本不同顏色的筆記本，當長輩有相關疾病症狀時，請他或照護者先記錄下來，而且不同的疾病症狀要用不同顏色的筆記本記錄。例如紅色筆記本記錄心臟內科的症狀，如胸悶、心悸；藍色筆記本記錄神經內科的症狀，如頭暈、手抖等，而綠色筆記本則記錄骨科、復健科的腰痛、膝蓋痠、走路不穩等，讓各種症狀能清楚地分門別類。

看診前的演練。要看診前跟長輩先演練一下，例如要看心臟內科，就拿出紅色筆記本，且提醒只能說紅色筆記本裡的症狀；看神經內科就用藍色筆記本裡的症狀記錄；而如果是看骨科、復健科就要用綠色筆記本的記錄，這樣一來，進診間就不會演錯戲、說錯話了。

看診時的提醒。有時候老人家緊張，一開口就天馬行空，這時候家屬可以適度地提醒與補充，可以溫和提醒：「這次是看心臟科，要不要跟醫師說您最近胸口悶的事呢？」幫忙導回重點，適當提醒長輩拉回正題，以免浪費醫師寶貴時間，讓醫師哭笑不得。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應