【家庭plus．生活停看聽】看醫生 請「對號入座」

文／齊威

老人家年紀大了，身體難免有些病痛，這是人生必經的過程。我的母親今年85歲，隨著年紀增長，必須定期到醫院看診。

媽媽常看的科別，包括骨科、心臟內科、腎臟內科、神經內科和復健科，堪稱醫院的「熟門熟路VIP」。但是，陪她看診的過程中，我卻發現了一個既有趣又令人頭疼的「奇怪現象」，就是「搞錯劇本」！

舉例來說，每次去心臟內科，她應該要跟醫師報告心臟方面的情況，結果，她一坐下來，就很認真地告訴醫師：「醫師啊，我最近頭痛睡不著覺！」換到神經內科的門診時，本來應該談談頭暈、手抖、記憶力等神經問題，結果媽媽又換了劇本：「醫師啊，我腰好痛，腿也痠得不得了！」我心想這應該是看骨科的台詞吧？最經典的一次，是去骨科看診。媽媽理應告訴醫師她的腰痛、膝蓋不舒服，但她卻說：「醫師，我最近覺得心臟一直砰砰跳，還一直想吐，好可怕啊！」這下子換骨科醫師傻眼：「阿媽，這個要請心臟科處理啦！」

就這樣，媽媽每次看診，總是把「另一科」的狀況帶去，搞得每位醫師就像在接龍。雖然這樣的場景讓我哭笑不得，但也讓我反思：這樣的「錯位抱怨」，其實在老人家身上很常見。

為什麼會出現「對醫師說錯話」的情況？我認為主要原因有三：

1.老人家記憶力下降或分心，年紀大了，腦袋容易混淆。今天記得頭痛，明天想起腰痛，到了診間只好「想到什麼就說什麼」。

2.「看醫師一次就要說完」的心態。有些長輩覺得看醫生難得機會，一坐上診間，就想把所有症狀一次傾倒出來，生怕「沒說到」會吃虧。

3.對科別分工的概念模糊。在老人家的觀念裡，醫師就是「看病的」，不論科別，誰都應該能解決，就像修車，不管是輪胎還是引擎，反正都交給師傅嘛！

因為醫師是專科分工，如果在有限的診間時間裡說了「不相關的症狀」，醫師就難以精準掌握重點，甚至可能忽略真正需要處理的狀況。屆時問題沒解決，甚至還可能延誤治療，徒增困擾。

提供有類似狀況的家屬和長輩幾個小祕訣：

準備劇本。準備幾本不同顏色的筆記本，當長輩有相關疾病症狀時，請他或照護者先記錄下來，而且不同的疾病症狀要用不同顏色的筆記本記錄。例如紅色筆記本記錄心臟內科的症狀，如胸悶、心悸；藍色筆記本記錄神經內科的症狀，如頭暈、手抖等，而綠色筆記本則記錄骨科、復健科的腰痛、膝蓋痠、走路不穩等，讓各種症狀能清楚地分門別類。

看診前的演練。要看診前跟長輩先演練一下，例如要看心臟內科，就拿出紅色筆記本，且提醒只能說紅色筆記本裡的症狀；看神經內科就用藍色筆記本裡的症狀記錄；而如果是看骨科、復健科就要用綠色筆記本的記錄，這樣一來，進診間就不會演錯戲、說錯話了。

看診時的提醒。有時候老人家緊張，一開口就天馬行空，這時候家屬可以適度地提醒與補充，可以溫和提醒：「這次是看心臟科，要不要跟醫師說您最近胸口悶的事呢？」幫忙導回重點，適當提醒長輩拉回正題，以免浪費醫師寶貴時間，讓醫師哭笑不得。

