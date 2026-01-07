限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【自由副刊】 周漢輝／家燼
◎周漢輝
◎周漢輝
．
房子裡盡是灰燼，僅僅積壓
已像還原世態的繁因。我詫異自己
可以冷靜，為灰色的諸般濃淡而驚豔。
火熄多時了，氣味還在長燃
我不得不吸入另一家人
灰飛中踏過他們給發現的客廳
手機拍下餐桌粉碎成的地毯
．
語音訊息南下，父親著我只消拍
室內格局，其餘無此需要，語氣像慣常
否定我，還有母親。臥室、廚房、衛浴
倒與我們的家居近乎一致
像對前人的結合與離異近乎無知
但血緣的轉折讓我們繼承了他們
．
父親總於北方大地過他的生活
母親早已屢有新歡，我更早跟線條顏色
混熟，來解決自己這個問題。
開始執拾行李，收納至今的人生
隱見飛灰，像沒有脫離別人的家
．
送別友人移民，及出席送別
我的聚會，來回往返之間畫新作
炭精筆從紙上向內鑽掘走過的街道
精細場景到處撈捕著破洞
為蕭條結業的店面保留空白
．
留白一片片灰起來，諸般濃淡
灰燼，本為家具與人體──
一家三口坐在餐桌前吃晚飯
我陪坐畫中一角，素描無事家常
收筆於起飛，城市夜色像遍地火屑
未滅，我觀火，漸感機艙甚冷
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
發燒文章
網友回應