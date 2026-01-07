【自由副刊】 周漢輝／家燼

◎周漢輝

◎周漢輝

．

房子裡盡是灰燼，僅僅積壓

已像還原世態的繁因。我詫異自己

可以冷靜，為灰色的諸般濃淡而驚豔。

火熄多時了，氣味還在長燃

我不得不吸入另一家人

灰飛中踏過他們給發現的客廳

手機拍下餐桌粉碎成的地毯

．

語音訊息南下，父親著我只消拍

室內格局，其餘無此需要，語氣像慣常

否定我，還有母親。臥室、廚房、衛浴

倒與我們的家居近乎一致

像對前人的結合與離異近乎無知

但血緣的轉折讓我們繼承了他們

．

父親總於北方大地過他的生活

母親早已屢有新歡，我更早跟線條顏色

混熟，來解決自己這個問題。

開始執拾行李，收納至今的人生

隱見飛灰，像沒有脫離別人的家

．

送別友人移民，及出席送別

我的聚會，來回往返之間畫新作

炭精筆從紙上向內鑽掘走過的街道

精細場景到處撈捕著破洞

為蕭條結業的店面保留空白

．

留白一片片灰起來，諸般濃淡

灰燼，本為家具與人體──

一家三口坐在餐桌前吃晚飯

我陪坐畫中一角，素描無事家常

收筆於起飛，城市夜色像遍地火屑

未滅，我觀火，漸感機艙甚冷

