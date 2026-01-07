自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 周漢輝／家燼

2026/01/07 05:30

◎周漢輝◎周漢輝

◎周漢輝

房子裡盡是灰燼，僅僅積壓

已像還原世態的繁因。我詫異自己

可以冷靜，為灰色的諸般濃淡而驚豔。

火熄多時了，氣味還在長燃

我不得不吸入另一家人

灰飛中踏過他們給發現的客廳

手機拍下餐桌粉碎成的地毯

語音訊息南下，父親著我只消拍

室內格局，其餘無此需要，語氣像慣常

否定我，還有母親。臥室、廚房、衛浴

倒與我們的家居近乎一致

像對前人的結合與離異近乎無知

但血緣的轉折讓我們繼承了他們

父親總於北方大地過他的生活

母親早已屢有新歡，我更早跟線條顏色

混熟，來解決自己這個問題。

開始執拾行李，收納至今的人生

隱見飛灰，像沒有脫離別人的家

送別友人移民，及出席送別

我的聚會，來回往返之間畫新作

炭精筆從紙上向內鑽掘走過的街道

精細場景到處撈捕著破洞

為蕭條結業的店面保留空白

留白一片片灰起來，諸般濃淡

灰燼，本為家具與人體──

一家三口坐在餐桌前吃晚飯

我陪坐畫中一角，素描無事家常

收筆於起飛，城市夜色像遍地火屑

未滅，我觀火，漸感機艙甚冷

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應