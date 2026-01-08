【藝術文化】北美館2026亮點計畫 超現實主義大展、坂本龍一展重磅登台

薩爾瓦多．達利，《神曲》系列，第27號：〈邏輯學魔鬼〉，石版印刷，25 × 18公分。1960。（© Savlavor Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí / VG Bild-Kunst, Bonn, 2025.）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北市立美術館昨（7）日公布2026年度亮點計畫，規畫涵蓋國際合作展、館方策畫主題展與中生代及新世代台灣藝術家個展等，其中，以2檔國際合作展「坂本龍一｜觀音．聽時」與「超現實主義：對話中的世界」最受矚目，分別從聲音感知與視覺文化切入，勾勒當代藝術跨媒介與跨世代的發展樣貌。

坂本龍一＋高谷史郎，《生命–流動、無形、無聲...》，2007。圖為2024年東京都現代美術館展覽現場。（ Takeshi Asano攝，©2024 KAB Inc.）

「坂本龍一｜觀音．聽時」預計於10月31日至2027年3月展出。將回顧坂本龍一自2000年代以來的創作實踐，聚焦他如何跨越音樂、影像、光與科技的界線，將聲音轉化為可被「看見」與「感知」的空間經驗。展覽將呈現7件大型裝置作品，並搭配檔案資料，呈現他與多位藝術家長期合作的成果，包括高谷史郎、阿比查邦．韋拉斯塔古、卡斯滕．尼古拉與真鍋大度等，以「裝置音樂」為核心，梳理坂本龍一晚年對聲音、時間與感知關係的持續探索，邀請觀眾重新思考聆聽做為一種跨越感官邊界的經驗。

另一檔國際合作展「超現實主義：對話中的世界」將於4月25日至8月30日展出。由德國圖賓根文化交流協會策畫，回顧自1924年《超現實主義宣言》發表以來，這場藝術運動對當代文化的長期影響。展覽以「集體夢想」、「魔幻蛻變」、「玩世不恭」與「渴望之物」4個子題，呈現超現實主義如何透過夢境、潛意識與非理性，挑戰現實世界的既定秩序。展件橫跨繪畫、攝影、裝置、錄像與電影，集結馬克思．恩斯特、薩爾瓦多．達利、賀內．馬格利特、克勞德．卡翁、曼．雷、辛蒂．雪曼與大衛．林區等藝術家作品，約120餘件，並透過歷史作品與當代創作的並置，開啟跨世代的視覺對話。

此外，北美館2026年展覽計畫亦包含「2023年台北美術獎首獎展：陳肇驊」、聚焦人與物質關係的主題展「物質世界（暫名）」、探討科技、感知與共生議題的「共感：存在的節奏」，台灣中生代藝術家「王雅慧回顧展」，並持續推進X-site計畫及威尼斯雙年展台灣館「鬱卒的平面：李亦凡」等計畫。

