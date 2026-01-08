自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】北美館2026亮點計畫 超現實主義大展、坂本龍一展重磅登台

2026/01/08 05:30

薩爾瓦多．達利，《神曲》系列，第27號：〈邏輯學魔鬼〉，石版印刷，25 × 18公分。1960。（© Savlavor Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí / VG Bild-Kunst, Bonn, 2025.）薩爾瓦多．達利，《神曲》系列，第27號：〈邏輯學魔鬼〉，石版印刷，25 × 18公分。1960。（© Savlavor Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí / VG Bild-Kunst, Bonn, 2025.）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北市立美術館昨（7）日公布2026年度亮點計畫，規畫涵蓋國際合作展、館方策畫主題展與中生代及新世代台灣藝術家個展等，其中，以2檔國際合作展「坂本龍一｜觀音．聽時」與「超現實主義：對話中的世界」最受矚目，分別從聲音感知與視覺文化切入，勾勒當代藝術跨媒介與跨世代的發展樣貌。

坂本龍一＋高谷史郎，《生命–流動、無形、無聲...》，2007。圖為2024年東京都現代美術館展覽現場。（ Takeshi Asano攝，©2024 KAB Inc.）坂本龍一＋高谷史郎，《生命–流動、無形、無聲...》，2007。圖為2024年東京都現代美術館展覽現場。（ Takeshi Asano攝，©2024 KAB Inc.）

「坂本龍一｜觀音．聽時」預計於10月31日至2027年3月展出。將回顧坂本龍一自2000年代以來的創作實踐，聚焦他如何跨越音樂、影像、光與科技的界線，將聲音轉化為可被「看見」與「感知」的空間經驗。展覽將呈現7件大型裝置作品，並搭配檔案資料，呈現他與多位藝術家長期合作的成果，包括高谷史郎、阿比查邦．韋拉斯塔古、卡斯滕．尼古拉與真鍋大度等，以「裝置音樂」為核心，梳理坂本龍一晚年對聲音、時間與感知關係的持續探索，邀請觀眾重新思考聆聽做為一種跨越感官邊界的經驗。

另一檔國際合作展「超現實主義：對話中的世界」將於4月25日至8月30日展出。由德國圖賓根文化交流協會策畫，回顧自1924年《超現實主義宣言》發表以來，這場藝術運動對當代文化的長期影響。展覽以「集體夢想」、「魔幻蛻變」、「玩世不恭」與「渴望之物」4個子題，呈現超現實主義如何透過夢境、潛意識與非理性，挑戰現實世界的既定秩序。展件橫跨繪畫、攝影、裝置、錄像與電影，集結馬克思．恩斯特、薩爾瓦多．達利、賀內．馬格利特、克勞德．卡翁、曼．雷、辛蒂．雪曼與大衛．林區等藝術家作品，約120餘件，並透過歷史作品與當代創作的並置，開啟跨世代的視覺對話。

此外，北美館2026年展覽計畫亦包含「2023年台北美術獎首獎展：陳肇驊」、聚焦人與物質關係的主題展「物質世界（暫名）」、探討科技、感知與共生議題的「共感：存在的節奏」，台灣中生代藝術家「王雅慧回顧展」，並持續推進X-site計畫及威尼斯雙年展台灣館「鬱卒的平面：李亦凡」等計畫。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應