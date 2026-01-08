自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】2026台北國際書展主題國「閱讀泰精采」 展現當代泰國文化多元樣貌

2026/01/08 05:30

【藝術文化】2026台北國際書展主題國「閱讀泰精采」 展現當代泰國文化多元樣貌文化部政務次長李靜慧（後排左1）、台北書展基金會董事長郝明義（前左）與各國家館代表合影。
（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部主辦的2026年第34屆台北國際書展，將於2月3日至8日在世貿1館登場，本屆邀請泰國擔任主題國，以「閱讀泰精采」為題，將以「CreaTHAIvity｜泰式創意生活」為核心，透過出版、文學與視覺創作，呈現當代泰國文化的多元樣貌。

2026台北國際書展由泰國擔任主題國館。（文化部提供）2026台北國際書展由泰國擔任主題國館。（文化部提供）

文化部政務次長李靜慧表示，2026年台北國際書展是泰國繼2009、2014年後第3度擔任主題國，此次泰國主題國館，將會從小說、童書、漫畫、條漫、插畫等，以及歷史與政治，書寫當代生活的感性故事，呈現出一個世代多元、題材開放、行事活潑的出版風景。

泰國主題國館由泰國商務部國際貿易推廣局與泰國出版暨書商協會共同策畫，聚焦「創意如何源自生活、扎根地方，並在出版中被轉化與延展」。其中，「泰國文學精選展」集結37家泰國出版社，展出作品橫跨小說、童書與繪本、漫畫、推理、恐怖、BL／GL、回憶錄、歷史、政治與非虛構書寫等類型，呈現近年泰國出版在題材與形式上的豐富發展。精選50本具代表性的泰國作品，從地方書寫與個人經驗出發，描繪不同區域的生活場景、社會變遷與世代記憶，勾勒出當代泰國文學如何回應城市化、家庭結構、身分認同與日常情感等議題，形塑具在地感的創作風景；同時也將邀請超過10位作家、插畫家與創作者來台，參與作家座談、作品分享與跨文化對談，亦有每日文化體驗活動，包含飲食文化介紹、泰拳示範與互動，以及泰語與文化入門體驗。

另一亮點「插畫展區：泰式生活風景」則聚焦圖像敘事，匯集多位泰國插畫家與漫畫、網漫創作者的作品，從繪本、漫畫到數位創作，透過視覺語言重新詮釋泰國的歷史記憶、文化符號與日常場景，展現泰國插畫在當代出版與跨媒介敘事中的活躍能量。

此外，凡台北國際書展期間，桃園（含）以南及宜花東讀者持台鐵、高鐵票根免費入場，18歲以下免費入場；同時，從今年起，13至15歲學生亦可常態領取1,200點文化幣，文化幣青少年族群可使用文化幣入場消費。

