【藝術文化】綠美圖建築語彙化為桌上風景 看「birdi」玩平衡

（台中市文化局提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中綠美圖去年12月13日正式開館營運，在即將滿月之際，推出首款限量商品「birdi」，由台灣設計師楊水源及在地團隊台華精技，將綠美圖建築概念轉化為銀色平衡擺飾。

館方表示，為紀念綠美圖歷時15年的開館歷程，美術館與圖書館邀請曾獲多項設計大獎的工業設計師楊水源，推出開館限量紀念商品「birdi」，以建築外牆金屬擴張網為素材，將建築語彙轉化為造型輕盈擺飾。

設計師楊水源曾至荷蘭埃因霍芬設計學院進修，回台後舉辦過「Railing」個展，並參與DesignArt 2025，以萬向球形接頭打造吧台椅、單椅與矮凳設計聞名。

台中市美術館館長賴依欣表示，「birdi」設計由上鎧鋼鐵提供與外牆相同形式鋁擴張網，並由榮獲TCOD台中原創的在地金屬整合製作團隊台華精技協力，將綠美圖8座相連卻又各自獨立量體的「文化森林」，採用金屬擴張網濃縮成造型輕盈的平衡擺飾。

館方表示，「birdi」提供限量包裝，即日起於朋丁綠美圖店獨家販售。

