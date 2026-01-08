【家庭plus．全球觀測站】嬰兒派對禮 社交拉鋸戰

圖／達志影像

文／趙凱喬

前陣子趁美國的感恩節折扣季，購買了許多寶寶用品。這邊的朋友問到：「怎麼不辦個Baby Shower（嬰兒派對），這樣可以省下不少錢和麻煩。」由於我個人內心非常排斥這種帶有半強迫感的贈／收禮模式，所以當下就回絕了這個提議。

Baby Shower早期的用意，確實相當務實，透過親友的贈禮，協助新手父母準備嬰兒所需的基本用品，例如尿布、奶瓶、衣物等，對於剛起步的年輕家庭來說，這樣的派對送禮文化，的確是一種既溫暖又實際的支持。

但隨著時間推移，這份「好意」逐漸演變成某種帶有壓力的社交規則。其中的「禮物清單」制度最具爭議，準父母會事先在特定的平台上，列出希望收到的禮物，並清楚標示品牌、尺寸、款式與數量，發給受邀者認購。

理論上，這是為了避免禮物重複、確保收到的用品是家裡真正適合的樣式；但事實上，卻處處是眉角，每段關係交情深淺不同，每個人的經濟狀況也不同，受邀者到底該認領哪一項才不失禮節？選某樣便宜的會不會顯得小氣？如果都不認購是不是就代表不合群？……往往最後禮物不再只是心意，而是一道需要被「正確完成」的社交作業。

一位旅美15年的友人，曾與我分享一段夾雜著無奈與不快的經驗。當時她收到一份美國人朋友Baby Shower的禮物清單，但她對於那位朋友，私下其實是有諸多抱怨的，但即便不喜歡，最終她還是花錢買了清單裡一份不算便宜的禮物，一來是想說入境隨俗，二來是也不知道如何拒絕……我不禁想，這份本該是純粹承載喜悅的禮物，怎麼背後卻充斥著虛情與怨懟？

翻開社群網路，關於禮物清單內容過於昂貴、夾帶非必需品的抱怨文早已層出不窮，讀來竟有一種莫名的「既視感」。這與台灣文化中「職場被迫集資送禮」，或「衡量婚禮紅包厚薄」的社交潛規則如出一轍，讓我感到似曾相識；我一直以為這種帶有情勒成分的送禮情節，是東方社會特有的文化包袱，但沒想到關於送禮「心意」的爭議，在標榜直白、務實的美國社群中，也正持續發酵。細想之下，人性對於社交壓力的拉扯，似乎也是挺不分國界的。

為避免身邊親友困擾，我自己是不打算舉辦任何嬰兒派對，且最終無論收到任何形式的禮物，我認為都是一種心意，無關贈禮厚薄或適合與否，即便僅是一句祝福我也由衷感激。在這個價值觀多元的時代，每個人都有屬於自己的生活處境與哲學，我們實不該假藉分享喜悅之名，將個人的幸福轉化為他人的負擔，對身邊的人徵收那筆無形的「社交稅」。

