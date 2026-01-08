自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】鄭麗卿／酪梨是這樣長成的

2026/01/08 05:30

圖◎薛慧瑩圖◎薛慧瑩

◎鄭麗卿 圖◎薛慧瑩

春節期間回鄉，大武山的輪廓依舊隱約浮在灰藍的霧霾裡，陽光溫度宜人。酪梨園的田壟上，去年颱風過後和病蟲害的緣故，少了植株的空地大片兔兒草鋪展開來，烘托著金黃的花朵，三、五棵檳榔樹挺立著南國風情，這就是一片農村陽春煙景了。白粉蝶、蒼蠅四處上下遊盪滑行，蜜蜂停在兔兒草的黃花上忙著採蜜、傳粉，草莖不勝負荷而下垂。蜂蝶顛倒翻飛，一股生機正蠢蠢躍動。

正是酪梨開花的季節，細巧的花叢聚在樹枝尾端，氣味縹緲。陽光收乾了葉上的露水，樹下鋪滿落葉，踩過時刷刷清脆作響。母親生前手植的數十棵桂花樹和果樹等高了。母親植樹種花，寄託著她的發財夢，如今開枝成蔭。桂花滿開點點如米粒四濺，我在樹下駐足，閉上眼深呼吸嗅聞桂花香和檸檬花飽滿馥郁的氣味，正感受著這豐饒的春天氣息，當下風向變了，傳來鄰田豬舍的陣陣豬糞惡臭。在清新的桂花和檸檬花香裡，濃重的糞臭和尖銳持續的豬嚎聲，讓人猛然回到樹下的現實。大哥說，倚近豬舍的那一壟，因蒼蠅多，酪梨的著果比較多；乾旱期間，洗豬舍的水噴過田來，幾棵得到滋潤的果樹也長得更好哩。這也算長年忍受惡臭和噪音的意外收穫嗎？

許多年前，母親在蝦池旁種下友人贈送的酪梨種籽，它自生自長，與雞鴨狗共度晨昏，相安無事。都說以種籽發芽種下的酪梨樹，經七年才能長出果實。不知過了多少年，母親嘗過酪梨後想起來小時候好像吃過這種果子呢。我們陌生的酪梨（因其外形或稱鱷梨），在日治時期曾數次引進試種失敗，後來在嘉義農業試驗支所引進墨西哥系苗種植成功。或許緣於此故，母親在幼年時才有機會吃到酪梨。

到了耄耋之年，既不能讀報、不看電視也沒有手機的母親，聽聞姊姊轉述她婆家的大姑曾去酪梨園幫工套袋，據說酪梨容易照顧、價格也不壞。母親盤算之後，主張將老欉檳榔所在的三分土砂地改種酪梨，再過幾年大哥退休就可以接手。於是約了姊姊開車去茄苳腳買樹苗。母親沒有選擇原本熟悉的芭樂、檸檬或棗子，以為種植酪梨比較省工，也是個大膽的嘗試。她聽取苗圃主人的介紹，早生種的黑美人著果率不佳，建議中生種，定植三年、樹身健壯了，第四年就能結果量產。

酪梨屬於樟科的淺根型常綠喬木，易受強風損害也不耐浸水，需種植在排水良好又通風的土地。酪梨對老農來說，是新物種，照料新作物也需要新知識新手法。樹苗種下不久，母親即因關節炎而行動不便，父親仍熱衷他熟悉的香蕉，而大哥當時正與癌症搏鬥。在困難的那幾年，酪梨樹苗兀自默默長高了。

然而，農鄉雞有禽流感豬有口蹄疫，水稻有稻熱病香蕉有黃葉病；同樣地，酪梨樹根部有根腐病、褐根病，葉子有藻斑病，粉介殼蟲危害枝條果梗和葉柄；果實也有炭疽病和蒂腐病。大哥病後自銀行提早退休，便投身農事從頭學習。除了父親那一代的慣行農法，他參考農業知識網站、YouTube影片，和村裡前輩請教參詳，利用黃豆粉加谷特菌發酵自製肥料，減少使用化肥、農藥，照顧自己的健康也期望果樹健康。

果蠅和椿象懂吃也愛酪梨，無時無刻在新鮮的幼果周圍上下飛翔爬行。清明節過後幼果也長到雞蛋般大小，需開始套袋以防果蠅叮咬，也一邊疏果。套袋雖是簡單的工作，但要長時間一直重複抬頭抬手的動作，在葉隙間將幼果套上紙袋拴緊，若非習慣勞動，半天下來肩頸部已經痠得抬不起來，一天至多也只能套上幾百個紙袋。整棵綠樹上結了數十個白紙袋，遠觀像停了無數隻白鷺鷥，紙袋保護著果子慢慢膨脹成長，預示未來的豐收。

由於大嫂還上班，年輕小輩或結婚或外出工作，身為農家大孫、長子的大哥，為照顧父母和自己病後的飲食，終於學會烹飪。他白天照應父母的生活起居，能去田裡工作的時間短縮，以致檳榔園和酪梨園裡經常草長及膝，連父親都看不下去了。大哥主張不噴農藥，只用除草機除草。除草機的速度總趕不上草的生長，以致田園彷如雜草大樂園。

酪梨樹根不耐水浸卻又需保持土壤溼潤，樹下雜草太茂盛，灌溉時水流不順也澆灌不到田尾。大哥戴口罩遮陽帽全副武裝，頂著屏東火焰般的太陽，推著割草機熱轟轟一寸一寸輾割前進，活像新時代的一頭耕牛，一寸一寸地嚼食雜草。雜草的生長意志堅強，等割平田尾的草時，田頭的草又長高了，總是如此反覆循環，總是有割不完的草。但沒有施用除草藥劑的田地，土質鬆軟排水良好，樹根可以自由呼吸。

到了七、八月，酪梨熟了。大哥一人摘果，一雙手進度有限，也急不來，因此果實也掛得夠熟。農藝專家也說了，酪梨成熟後在樹上掛果愈久，油質愈高，採收後口感比較好，營養成分也愈高。農夫得意的事莫過於看到自己的作物豐盛又肥美，鄉里吃過的人都比讚稱好，也讓大哥臉面有光有成就感。摘回的果子，要先剝掉先前的紙袋，再拭去果皮上的塵土，淘汰表皮有瑕疵者之後裝箱。

整理好的果實，一顆一顆綠油油、金熠熠如綠金，很遺憾母親沒有見到酪梨「大出」的盛況。

父親從不耐套紙袋時的肩頸痠痛，後來為避免被長草絆倒，漸漸也少到田裡走動。但老農一生勤勞且健壯，眼前有什麼工課，不分粗細，都可以撿起來做。父親剛跨過九十歲時，還能幫忙拆掉套袋，抹拭果皮的塵土，直到關節嘎嘎作響，難以坐下、也不容易站起來。後來所有工序都由大哥一手包辦，夏天採果季，像工蜂一樣忙碌，像水牛一般操勞。

務農的好處是自己做頭家，工作時間有彈性，現在也不用像父母那一代天天早出晚歸。大哥大清早下田，十點左右天氣熱了就返家，準備午餐。下午三點為父親洗浴之後再下田去。偶爾，七旬老兒偕同九旬老父一起上衛生所打疫苗，到醫院看診、回診。

從生手到熟練，酪梨種植面積也增加到八分地，目前約有一百七十株。中生種酪梨生產期在夏季，是各地產量的顛峰，價格也低。情況比較好的去年，有新栽的早生種幸運賣到好價錢，年收入約六十五萬元。扣除設備（割草機、噴水器、支撐柱等等）的更新或設置，電費、水權和稅金、用肥的種種成本，一年所得約略等同最低工資的水平。天天勞動，大哥以「賺一個健康」來自我安慰。

平日我們吃的是甜美多汁的蓮霧、芭樂、芒果鳳梨西瓜木瓜香蕉種種，而酪梨的口感滑膩無汁，不酸也不甜。多年前，初初吃酪梨時感到無滋無味，像含了一嘴脂肪似的，果然是另名牛油果，教人要吐不是又吞不下去，尤其是沾醬油的吃法讓人不敢嘗試。近幾年媒體大力宣傳酪梨富含營養元素、維他命E和膳食纖維，美味又有益健康，說得像仙桃一樣，一時成為熱門果品。

經過多年的練習，我終於接受酪梨的味道，漸漸咀嚼出其中的豐腴滋潤，且能飽腹。我常做成沙拉，可豐可儉，或打成酪梨牛奶。後來，變著吃法加上芥末醬用海苔捲起來，確實有刺身細膩濃郁的油潤口感，滋味美得讓人停不下手。夏季，我懷著幸福快樂的心情，收受幾箱從屏東快遞來的酪梨，前一、二日剛採下的果子，果皮緊實晶亮，亞熱帶的綠光。一掌盈握堅硬如鉛球，蓄藏著田野的元氣，沉沉實在。鋪放在地板上等候它們後熟，就像香蕉或木瓜藉由室內的溫熱催熟，靜靜進行奧祕的熟成工程，使原本堅硬或苦澀的果肉變得肥美可口。

秋冬之際，有時念想酪梨的滋味，在市場買過幾次，自詡選酪梨眼光老練的我還是買到啞果和壞果，真教人生氣。果農若趁價格好時或在風災之前搶收，以致果實過早採收，無法後熟而變成啞果。出於嫁接改良的技術，目前市面上常見的品種約有三十種，有名曰紅心圓、嘉選四號、竹崎早生、加林一號，或叫秋可、厚兒、十月紅等等；依上市月分、果形各有不同；口感或清爽或有奶香或甜美，也有微妙的差別。後熟時表皮有變色或不變色的，也著實讓人摸不清它何時準備好了。

果實收成之後，農人亦不得閒。要整枝修剪以減少風害，要定時灌溉、要施肥，還有病蟲害整治，以待來年。還有，不多久沒除草，滿園的牛筋草刺筧酢醬草香附子咸豐草兔兒草已經長高長滿……

自2024年10月的山陀兒颱風從高雄登陸，強風撞上大武山，迴旋過來風勢轉低，橫掃過平地上的農作物，酪梨也倒了幾棵，枝幹錯落不成姿態，早生種的花苞一併被風掃去。高屏地區的蓮霧和棗子的花苞、幼果掉落、枝葉嚴重摩擦受損，香蕉、木瓜攔腰折斷，以致在開春之後果物歉收，價格高漲。

經過大半年的休養生息，七月初丹娜絲輕颱又造成南部嚴重的農損，在電視上見到那掉一地澀青的柚子，伏倒在地還瘦伶伶的串串香蕉、木瓜……看得又心驚又心酸。也許是大武山的屏障，老家的酪梨僅些許落果。各地災後的整理、重建尚未完成，遠方海上又有颱風生成。大哥鎮定說：「酪梨都熟了，要趕緊摘一摘，免得颱風來樹枝載重易斷裂呢。」農家熟諳「飄風不終朝，驟雨不終日」的現象，經驗過幾十年的慘烈風雨，母親晚年曾總結一句：「風颱沒吹去的，就是咱們的。」●

