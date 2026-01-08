自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】隱匿／卸任貓奴感言

2026/01/08 05:30

◎隱匿◎隱匿

◎隱匿

我變得無所畏懼了

到醫院聽健檢報告時

心臟不再怦怦亂跳

因為今生最害怕的事

「無法照顧貓到最後」

已經不可能發生了

地震和颱風來襲時

廟宇大拜拜燃放鞭炮時

不必再擔心貓咪怎麼了

貓用品全部分送親友

預立遺囑也可以丟了

因為上面只寫著

「存款留給幫我照顧貓的人」

我可以把咖啡杯放在桌子的邊邊

可以把整疊書堆在地板上

可以用清潔劑洗馬桶

可以隨意塗抹乳液和精油

可以在屋子裡放滿花花草草

房間變得好清爽啊

床單上沒有貓砂和貓毛了

我甚至考慮是否該出門旅行

可是上次出國是二十年前的事了

我已經忘記什麼是旅行

曾經深植於體內的渴望

似乎已被貓咪們連根拔起

但這樣也是滿好的

我在什麼地方都是旅行

我覺得很輕鬆

就像每個卸下重負的人

我覺得很悲傷

就像每個失去摯愛的人

我覺得無法直立

就像每個剛剛死過一次的人

我覺得新鮮又有趣

就像每個正要重新出發的人

我看見在道路的前方

還有許多不明白的事物

我準備好要出發了

而我所愛的貓咪們如今

已不再是沉重的負擔

而是陪伴

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應