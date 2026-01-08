【自由副刊】隱匿／卸任貓奴感言

◎隱匿

◎隱匿

．

我變得無所畏懼了

到醫院聽健檢報告時

心臟不再怦怦亂跳

因為今生最害怕的事

「無法照顧貓到最後」

已經不可能發生了

．

地震和颱風來襲時

廟宇大拜拜燃放鞭炮時

不必再擔心貓咪怎麼了

貓用品全部分送親友

預立遺囑也可以丟了

因為上面只寫著

「存款留給幫我照顧貓的人」

．

我可以把咖啡杯放在桌子的邊邊

可以把整疊書堆在地板上

可以用清潔劑洗馬桶

可以隨意塗抹乳液和精油

可以在屋子裡放滿花花草草

房間變得好清爽啊

床單上沒有貓砂和貓毛了

．

我甚至考慮是否該出門旅行

可是上次出國是二十年前的事了

我已經忘記什麼是旅行

曾經深植於體內的渴望

似乎已被貓咪們連根拔起

但這樣也是滿好的

我在什麼地方都是旅行

．

我覺得很輕鬆

就像每個卸下重負的人

我覺得很悲傷

就像每個失去摯愛的人

我覺得無法直立

就像每個剛剛死過一次的人

我覺得新鮮又有趣

就像每個正要重新出發的人

．

我看見在道路的前方

還有許多不明白的事物

我準備好要出發了

而我所愛的貓咪們如今

已不再是沉重的負擔

而是陪伴

