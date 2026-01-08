限制級
【自由副刊】隱匿／卸任貓奴感言
◎隱匿
．
我變得無所畏懼了
到醫院聽健檢報告時
心臟不再怦怦亂跳
因為今生最害怕的事
「無法照顧貓到最後」
已經不可能發生了
．
地震和颱風來襲時
廟宇大拜拜燃放鞭炮時
不必再擔心貓咪怎麼了
貓用品全部分送親友
預立遺囑也可以丟了
因為上面只寫著
「存款留給幫我照顧貓的人」
．
我可以把咖啡杯放在桌子的邊邊
可以把整疊書堆在地板上
可以用清潔劑洗馬桶
可以隨意塗抹乳液和精油
可以在屋子裡放滿花花草草
房間變得好清爽啊
床單上沒有貓砂和貓毛了
．
我甚至考慮是否該出門旅行
可是上次出國是二十年前的事了
我已經忘記什麼是旅行
曾經深植於體內的渴望
似乎已被貓咪們連根拔起
但這樣也是滿好的
我在什麼地方都是旅行
．
我覺得很輕鬆
就像每個卸下重負的人
我覺得很悲傷
就像每個失去摯愛的人
我覺得無法直立
就像每個剛剛死過一次的人
我覺得新鮮又有趣
就像每個正要重新出發的人
．
我看見在道路的前方
還有許多不明白的事物
我準備好要出發了
而我所愛的貓咪們如今
已不再是沉重的負擔
而是陪伴
