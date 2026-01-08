【自由副刊．愛讀書】《大腿山》

《大腿山》 程廷Apyang Imiq著，九歌出版

成長於花蓮縣萬榮鄉支亞干部落的程廷Apyang Imiq（1983-），繼散文集《我長在打開的樹洞》，再以相同場域當小說舞台，九個短篇小說綴成新作《大腿山》。Apyang最鮮活的成就始終是語言，無論是描繪山林溪流，咬人狗或內褲，男男女女汁液淋漓的情感，或用來推進情節的人物對話，既俏且暢的語言有效建立起風格。延續前作同性戀青年返回部落與家庭的齟齬或和解，小說中也有鏡映之作，卻巧妙從父親與Gaya（太魯閣語中的文化與規範）下刀，效果奇佳，形成反思。Apyang有心，小說中亦照顧不同性別與性傾向，種族與國族，也有嚴肅議題如部落經濟如何轉型？族群共生中所包含的階級現實。作者不迴避生活中的欲望細節，用更近的鏡頭去拍攝身體互動，除了因為欲望一如山野自然，也因這欲，像不滅的篝火，燃燒著，誘引著：風會吹來熊，褲腰之間可以墾荒，人用自己的方式真實活過。（lihaw lihang）

