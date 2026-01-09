【藝術文化】山海塾睽違9年再登台 經典舞踏《影見—水鏡之彼方》靜的靈性美學

山海塾發言人蟬丸（左4）與舞者在記者會合影。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕日本國寶級團體山海塾睽違9年再登台，將於1月10日、11日在台北表演藝術中心，帶來已故創辦人天兒牛大（Ushio Amagatsu）從歐洲紅回日本的千禧年經典舞作《影見—水鏡之彼方》。此作曾於2008年由天兒牛大親自率團來台並擔綱獨舞，本次演出的是2017年重製版本，因天兒牛大病後，為提攜後進，將1人的獨舞教給了3位年輕舞者。

此次也是天兒牛大2024年過世後，山海塾發言人蟬丸（Semimaru）首度率團登台。他自天兒牛大生病期間開始擔任助理藝術總監，負責排練與指導舞者，甚至獨立率團巡演，磨練出即便沒有天兒牛大在場，依舊是山海塾的藝術實踐與自信。

談到心目中的天兒牛大，蟬丸認為，他擁有非常強大的領導力，一路帶領山海塾前進，甚至「領導了整個舞踏的發展」，而他的創作自始至終，就是對於生死、生存或破壞的關注，並從極小的微觀世界，連接到宏觀的宇宙視角。

《影見—水鏡之彼方》是天兒牛大最具代表性的作品。（新象藝術提供）

蟬丸說，《影見》於2000年創作期間，正值日本泡沫經濟崩壞後，社會氣氛由高張冷卻為低迷。作品雖未直接反映社會事件，仍呼應著當時較安靜、低調的氛圍。相較於以往華麗、富有強烈動能的作品，《影見》整體是以「靜」為底色的舞台世界，並選用水中狀態等極為內斂的意象。

《影見》融合東方哲思與當代舞踏語彙，將人類最原始的本性化作詩意的肢體紋飾，在光影交錯的鏡面世界中，探尋生命的終極奧義。自千禧年於巴黎市立劇院首演以來，此作便以其超凡脫俗的靈性美學震撼世界，成為山海塾最受全球喜愛的經典中之經典。

《影見—水鏡之彼方》是天兒牛大最具代表性的作品。（新象藝術提供）

蟬丸也親自揭密，指出舞台上最具代表性的視覺元素，即升降的荷葉。這個意象靈感源自日本花藝家千葉創作的裝置，將荷葉從牆面一路延伸至天花板，山海塾也曾參與其創作，並延展出天兒牛大的世界觀。

從觀眾席看去，當荷葉升高，人們彷彿置身荷葉下方的水中世界；當荷葉下降，視線又回到水面上方。隨著荷葉高度與燈光的變化，舞台在水中與水面間轉換出不同意象，同時開啟觀眾的想像，隨之潛進水底或浮出水面，在極靜與極動之間看見生命的無限可能。詳詢OPENTIX。

