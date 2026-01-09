【藝術文化】2026「北藝嚴選」8檔節目3月啟動 「好看、好想、好感人」

東冬．侯溫聯手新媒體藝術先鋒鄭淑麗《遊林驚夢：巧遇Hagay》帶領觀眾進入太魯閣族的藝術神話。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北表演藝術中心昨（8）日正式公布2026年「北藝嚴選」8檔策展節目，涵蓋戲劇、舞蹈、音樂與跨域創作，並同步發布演出時間表。

北藝中心董事長王文儀接受本報記者採訪時指出，北藝嚴選以「好看、好想、好感人」概括節目揀選方向。她說明，在「好看」的基礎之上，「好想」是讓觀眾看完後產生一點想法或感受即可；「好感人」未必指哭泣，而是感到被作品關懷。北藝中心也指出，8檔作品分別從經典文本、文化源頭與記憶敘事等路徑切入，讓觀眾在劇場中看見創作者如何轉譯自身所處的文化傳統與時代歷史。

今年，國際節目共引進3檔作品。柏林劇團攜手導演巴里．柯斯基帶來《三便士歌劇》，以音樂劇形式重塑經典；電影與劇場雙棲導演基里爾．賽勒布倫尼科夫則以《傳奇：帕拉贊諾夫的十段殘篇》，透過10個篇章向電影大師帕拉贊諾夫致敬，作品聚焦藝術與自由的辯證；奈及利亞編舞家庫德斯．奧尼奎庫與Q舞團合作《轉轉生》，將約魯巴文化與Afrobeats及年輕世代語彙並置，呈現誕生、死亡與重生的循環。

國內節目共5檔，橫跨口碑作品、新作與台日共製。窮劇場《暗夜．腹語．鬼托邦》為嚴選開篇，曾獲首屆台北戲劇獎最佳編劇與最佳戲劇類女演員雙料肯定，透過腹語與多重角色轉換，討論「為誰說話」與身分命題；四把椅子劇團與日本團隊「劇團Takumi」共製《恍恍》，由岸田國士獎得主加藤拓也編導，劇中以VR與AI重建記憶卻逐步失序。晃晃跨幅町《海妲．蓋柏樂》以當代視角重讀易卜生經典，回應社群目光下的生存焦慮；太魯閣族儀式傳承者東冬．侯溫與新媒體藝術家鄭淑麗合作《遊林驚夢：巧遇Hagay》，以數位影像與雷射藝術交織「Gaya」傳說；壓軸為同黨劇團《白色說書人》，2026年版由莫子儀擔綱主演，一人分飾7角，與戲偶同台穿梭記憶與現實。詳詢OPENTIX。

