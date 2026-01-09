自由電子報
家庭plus

【家庭plus．柴米油鹽】人讚人 世界吉祥美好

2026/01/09 05:30

圖／張慰慈圖／張慰慈

文、圖／張慰慈

圖／張慰慈圖／張慰慈

2025轉眼已逝。接近歲末時，一些突發事件讓原本就已動盪的社會，更加添了不安的氣息。但無論如何來者可追，我們都該懷抱希望，對這個世界給出祝福。

當我過了半百後，意識到修正自己壞習性的重要性，一是更深地走入信仰，二是從商場最前線卸甲，更多時間能親近上師，他們的耳提面命以及自己的深入經藏，都不斷地如同示警一般，也讓我在面對新階段的生命旅程時，像個鬧鐘時不時響鬧一下，讓自己不要忘記還未做好的功課。

我自小是個急性子，開始工作後又多擔當開創業務的職掌，許多時刻在後方傳來的任務抵達時，都是帶著急迫性需求，長期下來，雖然我表面看起來戰功無數，但自己知道原本的急性子也因此變本加厲，脾氣不但又臭又硬，還又直。人前的雷霆萬鈞，私下也得罪了不少人。所以當我回國後，在即將邁入50歲門檻時，就默默立志一定要修正自己。

「圓融」說來簡單，但做到的確不容易。常常我們認為圓融是前進一步釋出善意，但其實更多時候是需要我們後退一步騰出空間，給予尊重。這需要很多練習，但是持續做，不放棄，就可以做到。

後來發現「分別心」常是我們修行時很大的障礙物。「仇視敵人，貪愛親友」更認為是很正常的事，但這樣的二分法就是我們自己需要解決的難題。

日前我對同事說，經過這些年的學習堅持，現在當我因為某些違緣，想要抽身保持距離時，是真的全心向對方給出祝福（以前心裡會等著看因果，有著看好戲的心態）。這是我不斷反思和練習後的進步。

我告訴自己不要花時間等他人的報應，做為一個佛教徒，我相信因果一定會來。但不必我管，應該把專注力還給自己，即使只是好好地吃一餐飯，都要感恩。我這樣勉勵自己，希望自己有朝一日能擁有真正的慈悲心。管好自己，即使邁向年老，也能繼續為這個社會送出一份溫暖，這是我對自己的期許。

耶誕節當天，我對讀者說，雖然我是佛教徒，但仍向這位聖者獻上我的禮敬。不過要提醒這樣的日子不是用來狂歡的，即便是傳說中的聖誕老人，也是在大家熟睡時，不辭辛勞地挨家挨戶送上祝福的禮物。所以這是一個需要感恩與送出祝福的日子。這世上哪有什麼歲月靜好，只是有人負重前行。

這個世界實在不需要咒罵和歎息，互道祝福，才是慈愛的作為。在這紛亂的時代，若能互相讚美友好，不分你我，自然善念與善意會遮蓋掉那些黑暗裡的惡。佛教常說「佛法若要興，唯有僧讚僧」，我想借用來說「世界若要安，唯有人讚人」。

我願世界一切的吉祥美好，皆出現在所有善念頭的升起處。

