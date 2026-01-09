【家庭plus．微幸福案內】美味一瞬間 趁新鮮送入口

含水分多的生抹茶嶡餅，賞味期限只有幾分鐘，趁熱還有煙氣時，吃了最美味。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

日本愛知縣有家洋式甜點店推出「賞味期限30秒」的泡芙，蔚為話題。我在東京街頭也看到「賞味期限10分鐘」，仔細一看，原來是香蕉果汁，的確香蕉絞碎不吃，馬上變黑、走味，當然超過30秒或10分鐘，並非不能吃，這超短時限只是「究極美味享用瞬間」，例如30秒泡芙是皮超脆、內含幾近液體的濃厚奶油醬，不瞬間入口，吃相本身就會很難看！就像裹炸冰淇淋天婦羅，也是得分秒必爭吃完，才覺得美味！

極短消費期限，現在成了噱頭，其他如千歲機場的六花亭現做派餅也標榜10分鐘，或是現做的「湯氣立」濡（濕）煎餅，也是要趁水蒸氣消失前的58秒內吃才好，或是有家舒芙蕾強調1分鐘內或是濃縮咖啡凍最好做出來30秒內吃完，香氣才不會雲消霧散，最極端的是有馬溫泉的碳酸煎餅最好在5秒內吃，才有特殊的香脆！

含水分多的許多食品，如果凍、可麗餅、湯圓、布丁、生桔梗餅、生蕨餅等都強調賞味期限超短，要求數秒到數分鐘之間吃，才能在品質最顛峰狀態享用，這跟最注重鮮度的刺身一樣，要吃現切、現打生的才能享受這些食品的醍醐味，這些極端吃法，是店家強調用最新鮮的食材及特別製法的宣傳，也表示賣的是無添加、最安全的食品，跟消費期限一般所說的賞味期限不同！

許多食物當然是趁新鮮吃最美味，不僅魚貝等敏感食材，蔬菜也如此，新鮮蘿蔔嫩如水梨，切時連聲音都不同；只要沒防腐的東西，甚至連眼藥水或化妝品也都有鮮度問題。但是過分強調賞味期限，就會造成大量廢棄，日本食材最常遭廢棄的4種是蜜柑、小黃瓜、蘿蔔及豆腐，想了就很心疼，有時稍微過期的食品，換個方法搶救一下，例如打果汁或磨成蘿蔔泥來煮清爽的雪見鍋等，就可以減少食品廢棄的損失了。

雖然食品多與健康相關，鮮度很重要，但我更想珍惜許多賞味期限長的玩意，例如文學或藝術創作作品，都是賞味期限愈長愈好，每次吃超短賞味期限餐飲時，就會祈禱很多年後，還有人說自己的文章有點意思！

