藝術文化

【藝術文化】新北市美術館公布2026年度計畫 4大主軸連結永續與國際

2026/01/10 05:30

林克恭〈年輕男子肖像〉，新北市美術館典藏。（新美館提供）林克恭〈年輕男子肖像〉，新北市美術館典藏。（新美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕新北市美術館（以下簡稱「新美館」）昨（9）日舉辦媒體餐敘，正式宣布2026年度展覽與計畫。館長賴香伶表示，新美館將依照4大主軸持續規畫，包含以典藏研究為起點重寫地方與台灣藝術史、以永續為核心的國際合作、以跨域為路徑的創作實驗，以及連結全民的藝術推廣。自2025年4月正式開館後，新美館期許建構一座立基新北、回應台灣文化脈絡並接軌國際的現當代美術館，轉化為一個能傾聽社會並連結社群的公共文化平台。

林克恭〈颱風眼〉，新北市美術館典藏。（新美館提供）林克恭〈颱風眼〉，新北市美術館典藏。（新美館提供）

其中，2026年備受矚目的亮點為台灣前輩藝術家「林克恭個展」。林克恭家屬捐贈新美館共345件作品，涵蓋289件油畫及多件水彩、素描等。賴香伶表示，原本館方預計於2027年才要舉辦大型研究個展，但為了回應家屬捐贈的心意，決定將展覽提前至2026年10月17日開展，系統性呈現其藝術脈絡與國際交流貢獻。此外，2月7日登場的「棉線與石頭」，將結合新北紡織與礦業歷史研究，並置地方生產經驗與全球流動；7月18日的「民間／攝影」則重構台灣攝影史中的民間現場；5月9日的「主題典藏展」將邀集廖修平、郭東榮、沈昭良、蘇匯宇等跨世代藝術家，探討常民文化的創作實踐。

托馬斯．薩拉切諾〈空氣太陽博物館〉，2023年泰國雙年展期間，於泰國清萊展出照。（Joaquín Ezcurra攝影，Aerocene基金會、新美館提供）托馬斯．薩拉切諾〈空氣太陽博物館〉，2023年泰國雙年展期間，於泰國清萊展出照。（Joaquín Ezcurra攝影，Aerocene基金會、新美館提供）

國際展覽的部分，新美館將於3月21日推出「托馬斯．薩拉切諾：共織宇宙」（Tomás Saraceno: Interwoven）。這是阿根廷裔藝術家托馬斯．薩拉切諾在台灣的首場大型機構個展，預計展出包括5件大型裝置在內的80件作品。薩拉切諾擅長透過藝術連結科學研究與生態思辨，引導觀眾重新思考人類與非人存在（如蜘蛛、大氣）之間的關係。另一場由韓國善宰藝術中心總監金宣廷策畫的「Undo Planet」（暫定名）亦將同步關注氣候危機，展現新美館做為「關注的美術館」之社會使命。

新美館表示，未來將持續整合研究、典藏與公共行動，打造一個能夠回應城市歷史與全球挑戰的藝術平台。詳詢新美館官網與臉書。

