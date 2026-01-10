自由電子報
藝術文化

【藝術文化】日本畫家吉田瑠美台南尋根 捐贈阿祖的搖椅繪本手稿

2026/01/10 05:30

吉田瑠美創作《阿祖的搖椅》繪本，回到阿祖的故鄉台南北門捐贈繪本手稿，為新書簽名也是畫出她小時候坐阿祖的搖椅。（記者楊金城攝）吉田瑠美創作《阿祖的搖椅》繪本，回到阿祖的故鄉台南北門捐贈繪本手稿，為新書簽名也是畫出她小時候坐阿祖的搖椅。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕這是一場別具意義的贈畫，溫馨又讓人感動，台裔日本繪本畫家吉田瑠美在台灣出版首本《阿祖的搖椅》繪本，昨天特別回到其曾祖父陳三吉的故鄉台南北門區，將書中19幅原創的繪本手稿捐贈給北門區圖書館。

吉田瑠美（左）將19幅繪本手稿捐贈給台南北門區圖書館典藏、展覽，由北門區長林建男（右）代表受贈。（記者楊金城攝）吉田瑠美（左）將19幅繪本手稿捐贈給台南北門區圖書館典藏、展覽，由北門區長林建男（右）代表受贈。（記者楊金城攝）

42歲的吉田瑠美現居日本京都，因為弟弟在台灣拍攝的電影中有她的畫，來台後展開尋根，發現她的阿祖陳三吉在日治時期曾擔任台南州北門庄長等要職，《阿祖的搖椅》內容刻劃跨越世代與海洋的祖孫情，以及對家鄉濃烈的鄉愁，不僅傳遞深刻的情感記憶，也啟發她對於家族原鄉歷史和歸屬的探索。

吉田瑠美的阿祖陳三吉，老家在北門舊埕，阿公陳敏雄赴日留學成為醫學博士後定居日本，曾祖父、祖父因白色恐怖，從此再也沒回到故鄉。她說，長大後才知道自己有台裔血統，但阿公、父親幾未提到家族歷史，先前帶著緬懷曾祖父的心情，走訪阿祖的故鄉北門，再花2個月時間手繪插畫、出版《阿祖的搖椅》，描繪阿祖無法返鄉的思念與鄉愁，昨天能將繪本手稿捐贈給北門區圖書館典藏，也象徵著曾祖父「再見家鄉」。

北門區長林建男代表受贈繪本手稿，他表示，《阿祖的搖椅》繪本手稿捐贈，不僅是圓滿吉田女士家族的故事，更是乘載跨越時空的世代傳承，闡述在特定時空背景下，某些人們對於未竟出口，卻深植心中的愛與鄉愁。

南鯤鯓代天府更捐助善款，購置繪本贈予區內5所小學；北門區圖書館也展出繪本手稿到1月底，還有說故事導讀。

